Model Büşra Canbaz'dan eski sevgilisi Öncü Sönmez'e ölüm tehdidi
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Model Büşra Canbaz'dan eski sevgilisi Öncü Sönmez'e ölüm tehdidi

Model Büşra Canbaz'dan eski sevgilisi Öncü Sönmez'e ölüm tehdidi
Hürriyet - Haberler | Ekonomi

İş insanı Öncü Sönmez, "Gidersen önce kendimi öldürürüm. Benden ayrılırsan seni yakarım" gibi tehdit aldığı eski sevgilisi Miss Model Of Turkey 2015 birincisi Büşra Canbaz'dan şikayetçi olarak korunma talebinde bulundu.

İş insanı Öncü Sönmez, eski sevgilisi Miss Model Of Turkey 2015 birincisi Büşra Canbaz'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

ÇIKAN TARTIŞMADA BEBEĞİNİ KAYBETTİ

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçeye göre, Öncü Sönmez ile Büşra Canbaz sevgili olduktan sonra birlikte yaşamaya başladı. Canbaz'ın model olması Sönmez'in ailesi tarafından hoş karşılanmadı. İş insanı, arabasını satarak sevgilisine iş kurdu. Fakat Canbaz, çekimlere gitmeye devam etti ve en sonunda şirket iflas etti. Sönmez ise ilişkiyi bitirme kararı aldı. Ayrılığın ardından model, evsiz kaldığını ve kötü durumda olduğunu söyleyince üzüntü duyan iş insanı tekrar barıştı. En son çıkan tartışmada Canbaz, hamile kaldıktan kısa süre sonra bebeğini kaybetti.

"BENDEN AYRILIRSAN SENİ YAKARIM"

Belediyeden nikah için gün alan Öncü Sönmez, evinden sürekli bir şeylerin çalınması üzerine evliliği erteledi ve ayrılma kararı aldı. Büşra Canbaz'ın "Gidersen önce kendimi öldürürüm. Benden ayrılırsan seni yakarım, biz evleneceğiz. Bana 50 bin lira vermezse onu vurdurtacağım" gibi tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Sönmez, kendisini tehdit eden Büşra Canbaz'dan korunma talep etti. Mahkeme, Canbaz'ın eski sevgilisine 2 ay süreyle yaklaşmamasına karar verdi.

Model Büşra Canbaz'dan eski sevgilisi Öncü Sönmez'e ölüm tehdidi

Kaynak: Hürriyet

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