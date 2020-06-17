"Model Ayvalık" projesiyle turizmde gastronomi atağı Balıkesir'in turizmde önemli merkezlerinden Ayvalık ilçesi yeni sezona "Model Ayvalık" sloganıyla hazırlanıyor.

Balıkesir'in turizmde önemli merkezlerinden Ayvalık ilçesi yeni sezona "Model Ayvalık" sloganıyla hazırlanıyor.

Paşalimanı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, uluslararası medya kuruluşları ve seyahat acenteleriyle çok sıkı iş birliği içinde Ayvalık'ı bir zindelik, sağlıklı yaşam, tarih, sanat, doğal ürünler ve lezzet diyarına dönüştüreceklerini söyledi.

Ergin, amaçlarının gelişen dünyada "Model Ayvalık" anlayışı ve turizm sektörüyle el ele kalıcı projelere imza atmak olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Model Ayvalık anlayışı ve turizm sektörüyle el ele kalıcı projelere imza atmaktadır. Tüm dünyayı zorlayan sürecin birkaç ay öncesinde Ayvalık sever yerli ve yabancı turistlerin için hazırladığımız yeni projelerimizi şimdi harekete geçiriyoruz. Küresel dünyada yeni oluşumlar ve dönüşümler sağlıklı yaşamı şart kılıyor. Zinde ve sağlıklı yaşamın altyapısı oluşturan sağlıklı beslenme yeni yaşam tarzının önemli bir parçası haline dönüşüyor."

Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Baraner de ilçenin geleceğinin yeni başladığını ifade ederek, "Ayvalık özellikle Avrupa için herkesin aradığı ve her şeyi bulabildiği bir adres olacak." dedi.

Toplantıya, Ayvalık konulu çok sayıda basılı eserleri bulunan Prof. Dr. Ayhan Gökdeniz ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA