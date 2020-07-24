Model araç koleksiyonuna 7 yılda 150 bin lira harcadı
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Model araç koleksiyonuna 7 yılda 150 bin lira harcadı

Bolu'da, küçük yaşlardan beri araba merakı olan Okan Kayışoğlu, 320 araçlık koleksiyonuna yaklaşık 150 bin lira harcadı.

Model araç koleksiyonuna 7 yılda 150 bin lira harcadı
24.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:50

Bolu'da, küçük yaşlardan beri araba merakı olan Okan Kayışoğlu, 320 araçlık koleksiyonuna yaklaşık 150 bin lira harcadı.

Kentte vinç işletmeciliği yapan 36 yaşındaki Kayışoğlu (36), çocukluk hayali olan maket araçlardan oluşan koleksiyonunu 2013 yılında oluşturmaya başladı.

Değişik markalardan 1960 modelden 2020 modele kadar 320 araca ulaşan koleksiyonuna evinde gözü gibi bakan Kayışoğlu, araçlarının haftada bir bakım ve temizliklerini yapıyor.

Okan Kayışoğlu, AA muhabirine, araba merakının çocukken başladığını, askere gitmeden önce de koleksiyona yöneldiğini belirtti.

Askere gittikten sonra babasının koleksiyonunu çocuklara dağıttığını anlatan Kayışoğlu, "Askerden geldikten sonra elimde kırmızı bir vinç vardı. Onun yanına bir vinç daha alayım derken sona baktım kamyonlar, tırlar, otomobiller var. Derken koleksiyon oluşmaya başladı." diye konuştu.

Kayışoğlu, eski kamyonlara merakının çok olduğunu ifade ederek, 2013 yılından bu yana bu işe daha kapsamlı girdiğini, güzel bir koleksiyon oluşturduğunu vurguladı.

"Benim için koleksiyonuma değer biçilemez"

Koleksiyonun, zaman geçirmek için evde uğraştığı bir meşgale olduğunu aktaran Kayışoğlu, "Türkiye'de bu işi yapan çok arkadaşım var. Onlarla görüşüyorum ve birbirimize destek oluyoruz. Arada da paslaşıyoruz. Bu koleksiyon sayesinde güzel arkadaşlıklar da yakaladım. Bolu'da bu şekilde fazla yok. Türkiye genelinde 15 kişi varsa ben koleksiyonumla ilk dördün arasına girebilirim." diye konuştu.

Kayışoğlu, koleksiyonunda 320 aracın bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"1960'ın kamyonlarından 2020 yılına kadar olanlar var. Koleksiyonumda bulunan araçları isteyen çok. Bende bulunan bazı araçlardan Türkiye'de sadece 3-5 kişide var. Koleksiyonumda bulunan aracın birçoğu yurt dışından geliyor. Özellikle tır olarak geliyor. Biz bunları kamyona çevirtiyoruz. Bu şekilde el yapımı oluyor. Kasa koyuyorlar, uzatıyorlar. Koleksiyonum için yaklaşık 150 bin lira harcadım. Benim için koleksiyonuma değer biçilemez."

Birçok koleksiyoncunun elinde çok değerli araçların olduğunu anlatan Kayışoğlu, diğer koleksiyoncuların kendisinden istediği ve vermediği bir aracı bulunduğunu, bu aracın kendisi için çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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