MODEKO-Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı açıldı

04.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:32

Bu yıl 31'inci kez düzenlenen MODEKO-Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı başladı.

Fuar İzmir'deki açılış töreninde konuşan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, sektörün son 20 yılda dünyada adından söz ettirdiğine dikkati çekti. Güleç, şöyle konuştu:

"İş birliğimizi geliştirirsek, tasarıma yoğunlaşır ve dünyayı tanırsak çok kısa bir sürede 10 milyar dolar ihracatı yakalayabiliriz. Çin'i dışarda bıraktığımızda mobilya üretiminin yüzde 50'sini gelişmiş ülkeler gerçekleştiriyor. Mobilyanın sırrı istihdam dostu olmasıdır. Tasarımla da katma değer oluşturuyor ve mermer, metal ve diğer tüm imalat sektörünün müşterisidir. Türk mobilyacıları olarak doğru yoldayız ve bu sektöre daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor."

İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan da Kovid-19 nedeniyle sektörde Çin'in boşalttığı alanları doldurabileceklerini söyledi.

İhracat yapan firmaların işlerinin arttığını belirten Özkoparan, "Biz sadece fırsat beklemeyelim, bunu da kullanalım. Biz bu işi bilen, çalışkan bir ülkeyiz. Zirve bitmez, her zaman için daha üstü vardır. Bizim çaremiz yine kendimiziz. Bunun için var gücümüzle çalışmalı ve tüm dünya pazarına girmeliyiz." dedi.

Fuarı düzenleyen Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen ise Türkiye'nin dört bir yanından 317 katılımcıyı ağırladıklarını, farklı ülkelerden misafirlerin de etkinlikte yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA