Modeko Mobilya Fuarı'na Muhteşem Final

MODEKO 29. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı muhteşem bir final yaptı. Katılımcılar, geceli gündüzlü çalışmalarının karşılığını 39 saatte fazlasıyla geri aldı, gelecek yılın fuar katılım sözleşmelerini peş peşe imzaladı. Ege Mobilya Sanayicileri Dayanışma Derneği EGEMOB Başkanı Sabri Baltaş, "MODEKO 2018 sektörümüze doping etkisi yaptı. Güçlü yürüyüşümüz devam edecek" dedi.

Ege Mobilya Sanayicileri Dayanışma Derneği EGEMOB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Baltaş, MODEKO 29. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nı değerlendirdi. Katılımcı ve ziyaretçilere, MODEKO 2018'in avantajlı fırsatlarla dolu beş verimli iş günü sunduğunu vurgulayan Baltaş, "Tasarımın dilini çözen, ergonomiyi estetik ile buluşturan, kaliteyle şekillendiren katılımcı arkadaşlarımız MODEKO'dan büyük başarıyla ayrılacaklar. Türkiye ve Dünyanın dört bir yanından mobilya sektör profesyonelleri Fuar İzmir alanına adeta akın ettiler. Alım heyetlerinin kalitesi çok yüksekti. MODEKO katılımcıları sadece fuardan aldıkları siparişleri üretseler sezonu kapatırlar" diye konuştu.

"Muhteşemdi"

Ege Mobilya Sanayicileri Derneği (EMODER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sazboğazoğlu, "Tek kelime ile süperdi, süperdi, süperdi. Dernek üyelerimiz ve katılımcılarımız olarak çok çalıştık. Çalışmamızın karşılığını dolan sipariş defterlerimizle geri aldık" derken, İzmir Ticaret Odası Mobilya Komite Başkanı Erdal Durmuş da, " İngiltere başta olmak üzere dördü Avrupa ülkesi yedi ülkeye ihracat sözleşmesi yaptım. Yaptığım iş görüşmelerinin kitabını yazarım. Daha ne olsun" dedi. İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Süleyman Avinca ise, "MODEKO 2018 tek kelime ile muhteşemdi. Aynı anda 21 alım heyetini standımızda ağırlamaya çalıştık. Mimarlarımızdan standımızı üç kat yapma konusunda görüş istedim" sözleriyle MODEKO Fuarı'nı değerlendirdi.

"Beklediğimizin de üzeninde talep"

İnovatif yaklaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Royasis Mobilya Genel Koordinatörü Süleyman Çelikkaya şöyle konuştu: "Nihai tüketicilerimizin tarzına uygun yeni konseptimizle fuarda yer aldık. Zincir mağaza temsilcilerinin ilgi odağı olduk. Tarz ürünleri hesaplı fiyatlara arz ettik. Beklediğimizin de üzeninde talep topladık. Fuar otoparkındaki araçların yüzde 80'i İzmir dışından. Bu da organizasyonun gücünü gösteriyor." Rahat Mobilya Genel Müdürü Raşit Yıldırım ise, "Her zamanki gibi yine MODEKO'nun girişinde yer aldık. Gerçekleştirilen alım heyeti programları ile fuar süresince sektör profesyonelleri stantlarımıza adeta akın etti. Ürünlerimize güvenerek MODEKO'ya geldik. İş hacmi açısından rekor hedefledik. Sipariş defterlerimize bakmadan söyleyecek olursam sanırım rekoru yakaladık"ifadelerini kullandı.

"SOS sirenlerini susturduk"

25 ülkeye ihracat yapan, fuarda her kesin yanında yer almak istediği INTERSYSTEM Bahçe Mobilyaları firmasının sahibi Yusuf Çekiç, "Direkt 25 endirekt olarak da yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dev firmamız bir dönem SOS verirken fuara katıldık. SOS sirenlerini susturduk. Yolumuza devam ettik. Geçen yıla göre fuarın kalitesi arttı. Ziyaretçiler bir rüya aleminde dolaşır gibi fuar alanını geziyorlar. Gelecek sene daha da güzel olacak" dedi. Başterziler Group Yönetim Kurulu Başkanı Osman Başterzi de, "İç ve dış piyasada aranan bir İzmir markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'deki bahçe mobilyalarının yüzde 80'i MODEKO'da yer aldı. Muhteşem organizasyon gösteriyor ki gelecek yıl tamamı burada olacaklar" diye konuştu. - İZMİR