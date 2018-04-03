Modef 2018" Açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 38'incisi düzenlenen Mobilya ve Dekorasyon Fuarı "MODEF 2018", kapılarını açtı.

Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, İnegöl Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, mobilyanın beşikten mezara kadar insan hayatında olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Coşkun, "Bu gelişmeyi sağlayan sektörler arasında mobilyanın payı çok büyük. İstihdamın sağlanmasında, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında tanıtılmasında mobilyacıların büyük payı var. Mobilyanın başkenti olan İnegöl'de olmak bizim için büyük bir onur." dedi.

İnegöl'de yapılması planlanan fuar alanı için 15 milyon gibi bir bütçeyi hazırladıklarını ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:



"Burada aldığımız notları da bakanımıza ileteceğim. Fuarımızın dünyada hak ettiği şekilde tanıtılması için daha iyi kongre ve fuar merkezlerine ihtiyaç var. Bu fuarın İnegöl'e yetmediğini görüyoruz. Her gün gelişen sektörümüz esnafı için burada yeni bir fuar çalışması var. Bütün taraflar taşın altına elimiz koymak suretiyle bu ihtiyacı gidereceğiz. İnşallah bunu en kısa zamanda tamamlayacağız ve esnafımızın hizmetine sunacağız. Emeği olan tüm işçilerimize, tasarımı olan mühendislerimize, dünyanın dört bir tarafında tanıtan iş adamlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."



"177 ülkeye Türk mobilyası gidiyor"

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de geçen yıl mobilya sektörü olarak ihracatta yüzde 8, iç pazarda da yüzde 12 büyüdüklerini ifade etti.



Güleç, bunlara katkı sağlayan en önemli etkenin geçen yılki KDV oranının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun için hükümetimize teşekkür ediyorum. Türkiye mobilya sektörünün hikayesi ihracata yöneliktir. Son 15 yılda 22. sıradan 12. sıraya yükseldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyayı şehir şehir dolaşarak yanına iş adamlarını alması, mobilyacılara ihracatı öğretti ve Türkiye dünya pazarından pay aldı. Bunun için Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum. Türkiye mobilya sektörünün bir hikayesi var. Dünyanın 177 ülkesine Türk mobilyası gönderiyoruz."

MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ da İnegöl'de bir asırdır mobilya üretildiğini anlattı.

Uğurdağ, Türkiye mobilya ihracatının yüzde 15'ini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Bu alanda hızla yolumuza devam ediyoruz. Yaptığımız projelerle hem İnegöl hem Türkiye mobilya sektörüne yön veriyoruz. Yurt dışı alım heyeti programlarımız ve diğer çalışmalarımızla İnegöl mobilya sektörünün gelişimine destek veriyoruz. Sadece İnegöl mobilya sektörü değil Türkiye mobilya sektörüne ciddi katkılar sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılan fuarda 160 firma, 8 Nisan'a kadar ürünlerini sergileyecek.