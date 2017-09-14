Modası geçmeyen ayakkabı

Türk filmlerinin vazgeçilmezi "yumurta topuk" Çarşamba ayakkabısı modasını koruyor



SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinin simgesi haline gelen "yumurta topuk" ayakkabılar, günümüzde hala modasını sürdürüyor.

Bir zamanların vazgeçilmezi olan ve birçok Türk filminde Kadir İnanır, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, ve Yıldıray Çınar gibi sanatçıların giydiği yumurta topuk ayakkabılar, Çarşamba'da üretime devam ediyor. Kendine özgü imalat tarzı olan ve yurt dışına kadar ün salan Çarşamba ayakkabısına günümüzde de oldukça ilgi var. 7'den 70'e tüm kesim hem ekonomik hem de rahatlık bakımından yumurta topuk ayakkabıyı tercih ediyor.

Tek parça deriden ve tahta topuktan yapılan ve bir çok özelliğe sahip olan Çarşamba ayakkabısı hakkında bilgi veren 17 yıllık imalatçı Efraim Tinastepe, "Çarşamba ayakkabımız her yönden meşhurdur. Ayakkabımız özellikle yumurta topuk ve sivri burun olduğu halde Türkiye genelinde istemeyen yoktur. Bu ayakkabı her ilde tutulan bir ayakkabıdır. Bu ayakkabıları Kadir İnanır, rahmetli İbrahim Erkal ve daha bir çok sanatçı giymiştir" dedi.

Çarşamba Ayakkabıcılar Odası Başkanı Osman Aydın ise, "Geçmişte olduğu gibi bugün de Çarşamba ayakkabısını bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Bu ayakkabıyı Avrupa'ya tanıtmak adına yeni bir proje hazırlıyoruz. Daha renkli ve daha bol çeşitte ayakkabılar üretiyoruz. Bu ayakkabının en büyük özelliği, tek parça deriden olması, yumurta topuk ve sivri burun oluşudur. 80'li yıllarda bu ilçede 250 tane imalatçı vardı ancak son zamanlarda bu sayılar oldukça düştü. Bunun nedeni ise fabrikasyon ürünler. Bu ayakkabılar eski Türk filmlerinde kullanıldı. O dönemlerde oldukça ilgi vardı" diye konuştu.

Eskiden bu ayakkabıları birçok sanatçının giydiğini dile getiren Faruk Koç Yusufoğlu ise, "Bundan sonra da bu ayakkabıları sanatçılarımızda görmek isteriz. Bu ayakkabı çok rahattır herkese tavsiye ederiz. Bu ayakkabıyı son 3-4 yıldır gençlerimiz de tercih etmeye başladı. Daha önceleri bu ayakkabıları 60-65 yaş arası vatandaşlarımız tercih ederdi" şeklinde konuştu.