Modanın kalbi Berlin'de atıyor

BERLİN Moda Haftası vesilesiyle tüm dünyadan modacılar, mankenler, sanatçılar, moda takipçileri ve müşteriler, bir haftalığına Almanya'nın başkentini mesken tuttu.

E-Werk adlı eski bir fabrika deposunda düzenlenen haftada 2020 yılı ilkbahar ve yaz kolleksiyonları sergileniyor. Moda haftası, Avusturyalı modacı Christoph Rumpf defilesiyle açıldı. Alışveriş Kralı Guido Maria Kretschmer, 2020 ilkbahar yaz kolleksiyonu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın da katıldığı haftaya 70 bin ziyaretçi bekleniyor.