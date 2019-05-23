Modanın En Vintage Hali Vadistanbul'da

25 – 26 Mayıs'ta vintage takılar, cool güneş gözlükler, dinlemelere doyamayacağınız 33'lük plaklar, evinize şıklık katacak antika fincanlar, geçmişe eğlenceli bir yolculuk yapmanızı sağlayacak teneke oyuncaklar, kulağınızdan eksik olmayacak harika müziklerin hepsi Vadistanbul Moda Caddesi'nde antika müdavimlerini bekliyor.

25 – 26 Mayıs tarihlerinde 12.00 – 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Antika ve Plak Pazarı etkinliğiyle misafirlerini buluşturuyor.

Antika meraklıları siz de hafta sonu programınıza mutlaka Vadistanbul'da düzenlenecek olan Antika ve Plak Pazarı'nı eklemeyi unutmayın.

Kaynak: Bültenler