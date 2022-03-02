Modalife, ürün çeşitliliğinde kadınların beğenilerini esas alıyor

Modalife, ürün çeşitliliğinde kadınların beğenilerini ön planda tutuyor.

Modalife, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kadınların hayatın her alanında olduğu gibi dekorasyon ve mobilya seçimlerinde de ilk söz sahibi kişiler olduğunu vurguluyor.

Kadınlar, evin ihtiyaçlarını daha iyi gözlemlerken, fonksiyonel mobilyalara yöneliyor. Dekorasyonu değiştirmek, sezon trendlerine göre yeni, dekoratif objeler ve mobilyalar seçmek de daha çok kadınların ilgi alanları olarak dikkati çekiyor.

Tüketici beklentilerini Kırıkkale'de yer alan 150 bin metrekarelik alana yayılan 5 fabrikasında, güçlü AR-GE ve tasarım yapılanmasıyla karşılayan Modalife, kadına değer veren ve kadın çalışan istihdam etmeyi kendine amaç edinen bir marka vizyonuyla hareket ediyor.

Modalife, ürün çeşitliliğinde kadınların beğenilerini ön planda tutuyor.

Modern çizgilere sahip tasarımlar ve ürün yelpazesindeki çeşitlilik ile kadınların isteklerine yanıt verirken klasik sevenlere "Hürrem" koleksiyonu, spor tarzı benimseyenlere "Avrupa" gibi yepyeni koleksiyonlarıyla sezon trendlerini gözler önüne seriyor.

Minimal yaşam beklentilerini de tasarımlarına yansıtan Modalife, yalnızca düğün paketleri ve koltuk takımlarıyla değil; genç odaları, köşe takımları, kanepeler, bahçe mobilyaları ve tamamlayıcı aksesuarları ile de kadınların favori markalarında başı çekiyor.