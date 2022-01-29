Modalife "tüketici dostu kampanyalarını" sürdürüyor

Modalife, tüketici dostu fiyat politikası kampanyalarını bu yıl da devam ettiriyor.

Modalife açıklamasına göre, yeni ürün grupları şirketi internet sitesinden ön satışla müşterilerin beğenisine sunulurken, tüketici dostu fiyat politikasının geçerli olduğu kampanyalar sürüyor.

Modalife'ın koltuk takımları, köşe mobilyaları, yatak setleri, genç odaları ve farklı ürünlerinde devam eden "Yılın Son Fırsatı" kampanyasına ek olarak yeni kampanyalar da başlıyor.

Şirket, yurt genelinde kendi bünyesindeki 150'den fazla mağazasında ve internet sitesinde yüzde 40 indirimle sunduğu ürünlerin satışlarını, kredi kartına 9 taksit ve ING bankası iş birliğinde peşin fiyatına, vade farksız 36 aya kadar vadeli tüketici kredisi fırsatıyla destekliyor.

Açıklamada görüşleri yer alan Modalife İletişim ve Marka Müdürü Serdar Işık, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini her zaman göz önünde bulundurduklarını bildirdi.

Işık, "Erişebilir maliyetler için tüketiciyle doğrudan temas ilkesini benimsiyoruz. 30'u aşkın depomuz ve Türkiye'nin her yerine en kısa sürede ulaşan sevkiyat ağımızla sektörün önde gelen mobilya markasıyız. Uygun fiyat politikamızla iddialıyız. Ayrıca stokumuzda hazır bulunan ürünlerimizi bir günde teslim ediyoruz ki bu konuda da tekiz." ifadelerini kullandı.