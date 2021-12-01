Modalife'tan doğayı koruyan mobilyalar

Mobilya üreticisi Modalife, doğaya atık olacak plastiklerden mobilya üretimi gerçekleştiriyor.

Modalife açıklamasına göre, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini her zaman göz önünde bulundurup, bu ihtiyaç ve beklentileri kalite, tasarım ve konforun ulaşılabilir halini sunarak karşılayan Modalife, sürdürülebilir bir gelecek için sanayide sıfır atık konusunda sektöründe öncü kuruluşlar arasında yer alıyor.

18 milyon dolar tutarında yatırımla hayata geçen Modalife Plastik Fabrikası bünyesindeki Geri Dönüşüm tesisinde her gün 32 ton plastik atığın ham maddeye dönüştürerek doğanın korunmasına katkı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Modalife Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tonga, tasarım, kalite ve konforun yanı sıra dünyaya ve insanlığa temiz yarınlar bırakmaya önem verdiklerini belirtti.

Tonga, üretmenin sorumluluğunun yarınları düşünmekten geçtiğini aktararak, "Türkiye'de plastik ham madde ihtiyacını tamamen geri dönüşümle sağlayan ilk mobilya üreticisiyiz. Farklı ürün gruplarımız için plastik parçaların yanı sıra plastik ev, balkon ve bahçe mobilyaları ürettiğimiz Modalife Plastik üretim tesisimiz, tüm plastik ham madde ihtiyacını, kendi bünyesindeki geri dönüşüm tesisinden karşılıyor. Bu sayede her gün, doğaya atık olabilecek 32 ton plastik, doğa ve ekonomi için değere dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

"Her gün 163 ailenin yıllık ihtiyacına eş değer enerji tasarrufu sağlanıyor"

Özcan Tonga, Modalife Mobilya 2021 yatırımı planları içerisinde hayata geçen geri dönüşüm tesisinin, enerji ve petrol tasarrufu açısından önemli değerler ürettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm tesisimiz, yıllık bazda yaklaşık 60 bin ailenin ihtiyacına eş değer enerji ve yaklaşık 39 bin varile eş değer petrol tasarrufu ile doğanın korunmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bir ton plastik geri dönüşümüyle 14 bin kilovatsaat enerji ve 528 litre petrol tasarrufu elde edilmektedir. 4 kişilik bir ailenin enerji tüketimi aylık 230, yıllık 2.760 kilovatsaat olarak hesaplanmaktadır. Modalife Plastik Geri Dönüşüm Tesisimiz, her gün yaklaşık 163 ailenin yıllık ihtiyacına eş değer 450 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlıyor ve bu yıllık bazda yaklaşık 60 bin ailenin yıllık ihtiyacına denk geliyor. Öte yandan, geri dönüşüm tesisimiz, her gün yaklaşık 17 bin litre, yani 106 varil, yılda 6 milyon litrenin üzerinde, yani yaklaşık 39 bin varil petrol tasarrufuyla çevresel ve ekonomik değer üretiyor.

Modalife Plastik Fabrikamız ayrıca, kendi bünyesindeki üretimlerden kaynaklı aylık 4.500 kilogram kağıt-karton atığının, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün faaliyete geçirdiği 'Sıfır Atık' projesi kapsamında ilgili firmalara sevkiyatını yaparak geri dönüşümünü sağlıyor. Bu kağıt karton atıkların geri dönüşümüyle aylık 90 ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor."

Modalife'ın cirosunun yüzde 1'inden fazlasını AR-GE yatırımlarına yönlendirdiğini bildiren Tonga, AR-GE'ye teknoloji, üretim ve nitelikli iş gücü istihdamının en önemli itici güçlerinden biri olarak gördüklerini aktardı.

Tonga, "720 milyon lira düzeyinde ciro ile kapamayı öngördüğümüz 2021 yılı boyunca ciromuzun yüzde 1'i ve üzerindeki düzeyde AR-GE yatırımlarımıza, mobilya sektörünün en çok AR-GE yatırımı yapan öncü şirketleri arasında yer almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Modalife, 1 günde teslim ediyor

Verilen bilgiye göre, kalite, tasarım ve konforun herkes için ulaşılabilir halini sunan Modalife bünyesinde oturma gruplarından yemek odalarına, yatak odası takımlarından genç odalarına, çok amaçlı dolaplardan sehpalara kadar bir evin tüm mobilya ihtiyacını karşılayan kullanışlı ve fonksiyonel ürünler, günün modasını ve trendlerini yakalayan tasarımlar ve uluslararası kalite standartlarında üretiliyor.

Yeni bir aile hayatına ilk adımı atan çiftlerin beğeni ve bütçelerine uygun, kaliteli, fonksiyonel ve uzun ömürlü ürünleriyle sektöre ve Türkiye'ye "düğün paketçisi" kavramını kazandıran Modalife, AR-GE ve tasarımdan üretim ve paketlemeye tüm çalışmalarını Kırıkkale'de 150 bin metrekare kapalı alana yayılı 5 üretim tesisinde gerçekleştiriyor ve halihazırda 2 bin 200'ün üzerinde kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.

Modalife, yurt genelinde kendi bünyesindeki 150'den fazla mağazası, 30'u aşkın deposu ve Türkiye'nin her yerine en kısa sürede ulaşan sevkiyat ağıyla, üretimden teslimata güçlü bir değer zinciri oluşturuyor.

AR-GE becerilerini, üretim kalite standartlarını ve lojistik süreçlerini düzenli yatırımla sürekli geliştiren Modalife, sektöründe "1 günde teslim" özelliğiyle de ayrışıyor. Müşterilerden alınan geri dönüşlerle her bölgede Modalife depolarında özel depo hafızaları oluşturuluyor.

Modalife çatı markasının yanı sıra "Mobetto" markasıyla pratik mobilya ve genç odası, Modamed markasıyla yatak ve yatak odası ürünleri sunan şirket, Modalife Plastik üretim tesisiyle farklı ürün gruplarının plastik parça ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra evlerin diğer bir ihtiyacı olan bahçe, balkon mobilyası ve sandalye gereksinimlerine yönelik üretim gerçekleştiriyor.

Modalife'ın bir diğer markası "Sandalie", her 10 saniyede 1 sandalye üretim kapasitesiyle farklı kullanım amaçları için yeni nesil sandalyeler üretiyor ve gerçekleştiriyor. Bunların yanı sıra yılda 2 milyon metrekare panel işleme kapasitesine sahip olan Modalife, yılda 260 bin koltuk üretimi ile bu alanda da hızla büyüyen bir ivmeyi temsil ediyor.

Modalife Plastik Fabrikası'nda, geri dönüşümle elde edilen plastik ham maddeyle oturma grupları, masalar, baza ayakları, kanepe ayakları, sehpa ayakları, kanepe köşe koruyucular, sandalye sırtları, sandalye ayakları, plastik bağlantı elemanları ve çeşitli sandalye üretimi gerçekleşiyor. Üretimde ahşap sandalyelerin muadili konumunda bulunan plastik sandalyelere ağırlık veriliyor.

Bir ağaçtan yaklaşık 30 adet orta boyutta ahşap sandalye üretilebiliyor. Modalife Plastik Fabrikası'nda geri dönüşümlü malzemeden gerçekleştirilen günlük 1.200 adet plastik sandalye ile günde 40 ağacın, yıllık bazda ise yaklaşık 12 futbol stadyumu büyüklüğündeki alan kadar ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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