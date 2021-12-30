"Düğün Paketi" kavramı ile tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan mobilya markası Modalife, 2021 yılında yurt genelinde toplam 50 bin metrekare alana yayılan 11 yeni mağaza yatırımı gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, 2021'de yurt genelinde yaygınlığını artıran Modalife, 2022'de 20'nin üzerinde yeni mağaza açmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Modalife Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tonga, erişilebilir maliyetler için tüketiciye doğrudan temas ilkesini benimseyen Modalife'ın, Türkiye'nin dört bir yanında kendi bünyesindeki 150'den fazla mağazasıyla hizmet verdiğini ifade etti.

2021 yılında mağazalarının olmadığı yerleşim birimlerini hedeflediklerini ve toplamda 50 bin metrekare büyüklüğünde 11 yeni mağazayla tüketicilere ferah ve konforlu alışveriş mekanları sunduklarını aktaran Tonga, "2022 yılı hedefimiz, bu rakamı ikiye katlayıp daha büyük metrekarede daha konforlu alanlarda tüketicimizle buluşmak. Yine 2021 yılında 50'ye yakın mağazamızı yeni konseptimize uyarladık. Yenileme çalışmalarımız da artan bir ivme ile sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye genelinde kendi işlettiği 150'den fazla mağazanın yanı sıra Modalife, 30'u aşkın deposu ve Türkiye'nin her yerine en kısa sürede ulaşan sevkiyat ağıyla, tüm ürünlerini, fiyat avantajları ve "1 günde teslim" özelliğiyle sunuyor. Yeni bir aile hayatına ilk adımı atan ve evlerini yenileyen tüketicilerin beğeni ve bütçelerine uygun ürünleriyle Modalife, evin tüm mobilya ihtiyacını karşılayan, uluslararası kalite standartlarında üretilmiş, her tarza ve bütçeye uygun estetik, fonksiyonel ve dayanıklı ürünler sunuyor.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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