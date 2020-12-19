Modafen: 2-0

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Kerem Kalkan (xx), Arda Anıl Yavruoğlu (xx)

BURSA YILDIRIMSPOR: Özal Keklik (xxx) - Kerem Az (xxx), Mahmut Güleç (xxx), Mehmet Kalkan (xxx), Osman Demir (xxx), Muhammet Öz (xx), Batuhan Tunçay (xx) (Dk. 46 Tuğkan Kamışoğlu x), Furkan Fehmi Güneş (xx) (Dk. 89 Alpay Aldemir), Hüseyin Atalay (xxx) (Dk. 75 Ercan Karaca x), Doğacan Diker (xxx) (Dk. 89 Muhammet Furkan Keskinoğlu), Hüseyin Çelik (xxx) (Dk. 89 Murat Mercan)MODAFEN: Rasim Mutlu (x) - Mehmet Burak Yılmaz (x), Gökhan Çetinus (x) (Dk. 59 Gökhan Karataş x), Hasan Ozan Girgin (xx), Hakan Özkan (x) (Dk. 65 Doğan Zincir x), Ceyhun Yelkenci (xx), Erdoğan Erdoğan (x) (Dk. 73 Hakan Yağmurkaya x), Yıldıray Koçal (x), Efe Niyazi Kurtulmuş (x) (Dk. 65 Ahmet Gündoğdu x), Enes Ata (x) (Dk. 73 Onur Demir x), Fevzi Can Bozkuş (x)GOLLER: Dk. 57 Mehmet Kalkan, Dk. 58 Hüseyin Çelik (Bursa Yıldırımspor)SARI KARTLAR: Furkan Fehmi Güneş, Mehmet Kalkan, Alpay Aldemir (Bursa Yıldırımspor) - Gökhan Karataş, Hakan Yağmurkaya (Modafen)

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki 14'üncü hafta mücadelesinde Bursa Yıldırımspor, sahasında Modafen'i ikinci yarıda Mehmet Kalkan ve Hüseyin Çelik ile bulduğu gollerle 2-0 yendi. Bu sonucun ardından Bursa Yıldırımspor, puanını 23'e çıkararak zirve yarışını sürdürdü.

Hızlı başlayan Bursa Yıldırımspor, 11'inci dakikada gole yaklaştı. Kerem Az'ın sağ kanattan yaptığı ortada Hüseyin Atalay'ın kafa vuruşu sonrası top, uzak kale direğinin yanından auta çıktı.47'nci dakikada Doğacan Diker'in ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta top üstten az farkla auta çıktı.İkinci yarıya etkili başlayan Bursa Yıldırımspor, üst üste köşe vuruşlarının ardından golü buldu. 57'nci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmadan desteğe gelen Mehmet Kalkan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.58'inci dakikada Bursa Yıldırımspor'un ikinci golü geldi. Bu kez sağ kanattan yapılan orta sonrası Hüseyin Çelik yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın kalan bölümlerinde oyunu tutan ev sahibi, maçı 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL