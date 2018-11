Modada Sanat" Paneli

9. Boğaziçi Zirvesi kapsamında düzenlenen "Modada Sanat" başlıklı panelde modacılar, moda tasarımlarıyla sanat arasındaki etkileşimi değerlendirdi.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen paneli, UİP Sanat Koordinatörü Deniz Adanalı yönetti.

Panelde konuşan yazar ve eleştirmen Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, 20. yüzyılın, sanatın kesinlikle bir bilgi, nesne olmadığını öğrettiğini ifade etti.

Sanatın ne kadar aykırı ve farklı olursa olsun sonunda kendi kaynağına gelip dayandığını belirten Kahraman, "Ancak o kaynağı biliyorsak, onu kavrayabiliyorsak, karşımızdaki nesneye yeni anlamlar yükleyebilir, ona daha farklı açılardan bakabiliriz." dedi.

Moda tasarımının gizli bir dili olduğunu dile getiren Kahraman, "Moda bir sistemdir ve bütün sistemler gibi kendi iç elemanları arasında gizli ve çözümlenmeyi bekleyen bir etkileşim söz konusudur. Moda tasarımını meydana getiren parçalar birbirleriyle etkileşirler ve bizden onları analiz etmemizi beklerler."

Kahraman, moda ve moda tasarımının tesadüfi olmadığını, bilinçli bir eyleme dayanması ve belli bir birikimle birlikte oluşturulmuş olması durumunda ortada bir sanat yapıtı olarak kabul edilebileceğini belirterek, "İşte o noktada moda tasarımı kendi basitliğinden ve fonksiyonundan arınıp bir tasarım nesnesine dönüşür." diye konuştu.

"Modanın sınırları her gün genişliyor"

Vogue Genel Yayın Yönetmeni Seda Domaniç ise modayı ağırlıklı sanat değil yer yer sanatla geçişkenliği olan bir alan olarak gördüğünü söyledi.

Asıl tartışılması gerekenin modanın sanat olup olmadığı değil aralarındaki ilişki olduğunu savunan Domaniç, şunları kaydetti:

"Sanat her gün değişiyor, modanın sınırları her gün genişliyor, farklılaşıyor ve aradaki geçişkenlik artıyor. Bazı noktalarda sanatla modanın çok yaklaştığını ve samimi olduğunu düşünüyorum. Bazı örneklerde ise bu samimiyeti bulamıyorum."

Modacı Ayşe Ege, 10 dakikalık bir defileden daha çok merak uyandıran ve kalıcı olan sergileme tekniğine yöneldiklerini söyledi.

Çalışmalarının bu düşüncenin sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Ege, "Defile yerine sergileme tekniğiyle gösterelim dedim. Şimdi bu düşünce sinemayla iç içe geçti ve filmlerle bu koleksiyonları göstermeye başladık." dedi.

"3. Selim'in Nelson'a hediye ettiği nişan Türkiye'de"

İngiltere Parlamentosu'nda kıyafet tasarımları gösterilen modacı Zeynep Kartal, Osmanlı padişahlarından Sultan 3. Selim tarafından İngiliz Amiral Lord Nelson'a Nil muharebesinden sonra hediye edilen nişanın replikasının İstanbul'daki defilesi öncesinde gösterileceğini açıkladı.

Bu nişanı ilk olarak İngiliz yazar Martyn Downer'ın "Nelson's Lost Jewel: The Extraordinary Story of the Lost Diamond Chelengk" kitabından öğrendiğini dile getiren Kartal, şunları kaydetti:

"Bu çelengi zaman zaman müzelerde gösteriyorlar, aslında bu replikası. Orijinalini 1951 yılında İngilizler deniz müzesinden çaldırıyorlar ve Kraliyet ailesi bunu replikasını yaptırıyor ve müzelerde gösterime çıkarılıyor. Bu çelenk dün gece de Türkiye'ye geldi ve İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki defilem öncesinde sergilenecek."

Kartal, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki defilesi öncesinde bu çelengin de sergileneceğini, ayrıca 3. Selim ile Nelson arasındaki ilgili yazışmaların da tercüme edileceğini sözlerine ekledi.

Panelde ayrıca Modacı Vural Gökçaylı ile Vakko Esmod Akademi Temsilcisi Liya Korjova da moda tasarımı ve sanat ilişkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.