Modacıdan sağlık çalışanlarına gelinlik jesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Modacıdan sağlık çalışanlarına gelinlik jesti

Modacıdan sağlık çalışanlarına gelinlik jesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziosmanpaşa'da modacı Serhat Çağırtekin, korona virüs sürecinde büyük bir emek harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için 100 sağlık çalışanına gelinlik hediye etti ve 3 çifte de kendi işlettiği salonda düğün yapma sözü verdi.

Gaziosmanpaşa'da modacı Serhat Çağırtekin, korona virüs sürecinde büyük bir emek harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için 100 sağlık çalışanına gelinlik hediye etti ve 3 çifte de kendi işlettiği salonda düğün yapma sözü verdi.

Gaziosmanpaşa'da modaevi olan Serhat Çağırtekin, korona virüs nedeniyle çok yorulan ve büyük emek harcayan sağlık çalışanları için bir sürpriz hazırladı. Çağırtekin, 100 gelin adayına gelinlik hediye etmek için kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden de kampanyasını duyuran Çağırtekin'e çok sayıda sağlık çalışanı ulaştı. Moda evine gelen sağlık çalışanlarına istediği gelinlik hediye edildi. Çağırtekin, ayrıca işlettiği düğün salonun da 3 çiftin de düğünü ücretsiz gerçekleştirme sözü verdi.

Modacı Serhat Çağırtekin, "Covid sürecinde benim de çok sayıda yakınım hastalığı atlattı. Onların neler yaşadıklarını, hastaneye gidip geldiklerinde sağlık çalışanlarının da çok zorlu bir süreçten geçtiklerine şahit olduk. Daha önce de böyle bir kampanya gerçekleştirdik. Çok ilgi gördüğü için ikincisini gerçekleştirdik. Umarım diğer moda sektöründeki arkadaşlara da örnek oluruz. Sağlık personelimiz hep hastaların yanındaydı. Şimdi biz onların yanındayız. Mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Biz onlara seçtiriyoruz. Onların istedikleri gelinlik olsun istiyoruz. Ben her birine çok çok teşekkür ederim. Çok emek verdiler. Biz şimdi elimizden ne geliyorsa yapmak istedik. İl dışında sağlık çalışanlarımızı da beğendiklerini kargoyla ulaştıracağız. Çok yoğun ilgi var. Düğün davet salonu işletiyorum. 3 çifte salon hediye etmek istiyorum" dedi.

Gelin adayı sağlık çalışanları ise çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine yardımcı olan modacıyı alkışladı. - İSTANBUL

Modacıdan sağlık çalışanlarına gelinlik jesti
Modacıdan sağlık çalışanlarına gelinlik jesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Nikos Dendias Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Ergin Ataman Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Modacıdan sağlık çalışanlarına gelinlik jesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 18:11:37. #1.15#

title