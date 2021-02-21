Modacı ve güzellik merkezi işletmecisi Dalmış: 'Microblading' yaptıranlar kullanılan boyaya dikkat etsin
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Modacı ve güzellik merkezi işletmecisi Dalmış: 'Microblading' yaptıranlar kullanılan boyaya dikkat etsin

21.02.2021 13:54 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:58
Modacı ve güzellik merkezi işletmecisi Dalmış: 'Microblading' yaptıranlar kullanılan boyaya dikkat etsin

MODACI ve güzellik merkezi işletmecisi Mehmet Sait Dalmış, dikkat çekici kaşlara sahip olmak istiyenlerin yaptığı 'microblading' işleminde kullanılan boyalara dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

MODACI ve güzellik merkezi işletmecisi Mehmet Sait Dalmış, dikkat çekici kaşlara sahip olmak istiyenlerin yaptığı 'microblading' işleminde kullanılan boyalara dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Moda sektöründe faaliyet gösteren Dalmis Beauty güzellik merkezinin işletmecisi Mehmet Sait Dalmış, dikkat çekici kaşlara sahip olmak istiyenlere jilet görünümlü micro iğneler yardımıyla cilde kesiler açılıp manuel olarak uygulan 'microblading' işleminde kullanılan boyalarla ilgili uyarılarda bulundu. Günümüzde en çok tercih edilen microblading işleminde dikkat edilmesi gereken en önemli hususun kullanılan boyalar olduğunu söyleyen Dalmış, "Eskiden merdiven altı yerlerden uzak durulması gerektiği söylenirken, günümüzde malesef isminden çokça söz ettirmiş güzellik merkezleri de kalitesi düşük boyalar tercih ediyor ve hatta dövme boyasıyla işlem yapan birçok merkez var. Aynı zamanda doğru ürün ve uzman ellerde günümüzün gözdesi microblading işlemiyle kaşları seyrek veya belli sebeplerden dökülmüş kişiler için doğallığı yakalamak adına güzellik merkezlerinin gözde uygulamalarından biri olan microblading her geçen gün kendini geliştirerek iddialı bir şekilde kullanıcılarıyla buluştu. Kaşlarınızın şekli veya seyrekliği sizleri de rahatsız ediyor ve doğal bir görünüme kavuşmak istiyorsanız su bazlı organik boyalar ve ön çizim ile uzman kişiler tarafından microblading işlemini tercih edebilirsiniz" diye konuştu.


Modacı ve güzellik merkezi işletmecisi Dalmış: 'Microblading' yaptıranlar kullanılan boyaya dikkat etsin
Modacı ve güzellik merkezi işletmecisi Dalmış: 'Microblading' yaptıranlar kullanılan boyaya dikkat etsin
Modacı ve güzellik merkezi işletmecisi Dalmış: 'Microblading' yaptıranlar kullanılan boyaya dikkat etsin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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