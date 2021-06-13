Modacı Tuğçe Erkoçkar: "Pandemiden etkilenen ruh halimiz kıyafetlere yansıdı"
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Modacı Tuğçe Erkoçkar: "Pandemiden etkilenen ruh halimiz kıyafetlere yansıdı"

Modacı Tuğçe Erkoçkar: 'Pandemiden etkilenen ruh halimiz kıyafetlere yansıdı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Modacı Tuğçe Erkoçkar, 2021 yılının modası ile pandeminin modaya olan etkisini değerlendirdi.

Modacı Tuğçe Erkoçkar, 2021 yılının modası ile pandeminin modaya olan etkisini değerlendirdi. Erkoçkar, pandemiden etkilenen ruh halinin, kıyafet seçimine yansıdığını ifade etti.

Yaz ayının gelmesi ve normalleşmeye adım adım gidilmesinin ardından, kadınlarda kıyafet telaşı başladı. Pandemiden etkilenen ruh hali, kıyafetlere de yansırken, modacı Tuğçe Erkoçkar 2021 yılının yaz modasını değerlendirdi. Modellerin podyumda maske ile yürüdüğü, izleyicilerin defilelere online uygulamalar üzerinden katıldığı günlerin yaşandığına dikkat çeken Tuğçe Erkoçkar, "Pandeminin endüstride oluşturduğu sarsıntıdan, modanın da nasibini aldığını ifade eden Erkoçkar, "Benzer durum koleksiyonlara da yansıdı haliyle. Bu sezon siyah ve beyaz ağırlıklı olarak göreceğiz. Tasarımcıların çoğu aydınlıkla karanlığın bir arada kullanılmasına özen gösterdi. Bu yaz genellikle elbise, etek ve bluz göreceğiz . Özellikle asimetrik etekler, elbiselerin etekleri uzunlu kısalı asimetrik modeller gündemde olacak. Elbiseler ise neon renkler olacak. Tamamen pandemi süresinden etkilenmiş ruh halimiz, apartmanların içinde tıkılıp kalmış olmamızın aksine renk renk, uçuş uçuş, uzun elbiseler yer alacak. Beynimizin etkisi altında olarak yaşadığımız bu süreç kıyafetlerimize yansıyor. Bunu pantolonlardan da anlayacağız . Tamamen bol inen, geniş paçalı pantolonlar çok göreceğiz. İçinde rahat hissettiğimiz, özgür olmak istediğimiz şekilde giyinmeyi tercih edeceğiz. Payetlerden vazgeçmiyoruz bu sezon da ama tek farkla sadece gece hayatında değil payetleri günlük olarak göreceğiz. Tişört, sneaker gibi ürünlerde payet göreceğiz . Kaburganızın altıyla, belinizin üzerinde kalan o bölge 2021 sezonunu etkisi altına alarak ortaya çıkacak bir trend olacak" ifadelerini kullandı.

(Fehime Kartal/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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