Modacı Nur Yerlitaş, İğne İpliğe Döndü
Bir süredir ekranlardan uzak olan Nur Yerlitaş, adeta eridi. Modacının verdiği kilolar herkesi şaşırttı.
Jüriliğini yaptığı yarışmanın bitmesinden sonra ekranlarda görünmeyen modacı Nur Yerlitaş, verdiği kilolarla yeniden gündeme geldi.
GIDI TOPLATMA AMELİYATI OLDU
Geçtiğimiz yıl gıdı toplatma operasyonu geçiren Nur Yerlitaş'ın zayıfladığını gören herkes, modacının mide küçültme ameliyatı olduğu iddia etti. Ancak Yerlitaş, verdiği röportajda iddiaları kesin bir dille yalanladı.
"STANDARTLARIN ÖNÜNDE KİLOM VARDI"
Verdiği kilolardan sonra konuşan Yerlitaş, "Standartların önünde bir kilom vardı. O kiloyu 11 aya böldüm. Mide küçültme falan ameliyatı olmadım. Olsam söylerdim. Çok düzenli bir diyet yaptım, hiç kendimi yormadan. Sonra baktım midem küçüldü. Porsiyonlarım önce yarıya, sonra çeyreğe indi" dedi.
İşte Nur Yerlitaş'ın son hali...
YORUMLAR (63)
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kendini beyenmis kasinti verem olur insahlahCevap Yaz 44 27 Yayından Kaldır
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sanjada takan varmıCevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
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Sen böyle dolaşıyorsun kahpe o yasını tutmak istemediğini şehirlerimizde sizin gibiler bu ülkeye layık degilsin şıılıkCevap Yaz 68 14 Yayından Kaldır
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aşşaağalık seni allah pelanı versinCevap Yaz 47 18 Yayından KaldırKARN LA KRANG LEUNG: Ne kadar kinlenmiş sin sen yaaaa sakin18 38 Yayından Kaldır