Modacı Miralay şık ve göz alıcı görünmenin sırlarını açıkladı

Modacı ve kadın girişimci Betül Miralay, özel bir davette şık ve göz alıcı görünmenin sırlarını açıkladı.

Modacı ve kadın girişimci Betül Miralay, kadınların şık ve göz alıcı giyinmesiyle ilgili tüyo verdi. Özel bir davette şık olabilmek adına tavsiyelerde bulunan Miralay, vücut şekline göre giyinmenin önemli olduğunu vurguladı. Miralay, "Vücut tipinize uygun seçimler yapmanız da şart, bu sayede, şıklığınızla bir adım öne çıkma şansını yakalarsınız. Havalı ve elegan görünümünüzle bulunduğunuz ortamın en şık kadını olmayı başarabilirsiniz. Kombin yapmak bir hayli zordur, bu noktada, günlük kombinlerinizde tercih ettiğiniz stilden vazgeçmelisiniz. Her şeyden önce, kendinizi içerisinde rahat hissettiğiniz kıyafetlerden yana seçim yapmalısınız. Bazı kadınlar, yalnızca moda olduğu için birtakım kıyafetlere kombinlerinde yer verirler. Ancak, size yakışmayan, vücut tipinizle en ufak bir alakası olmayan bu tür kıyafetlerden kesinlikle uzak durmalısınız. Feminen tasarımları tercih etmeye ne dersiniz. Bilhassa iki farklı kumaşın bir arada kullanıldığı kıyafetler ilk seçiminiz olmalıdır. Bunun yanı sıra, öne çıktığı payetli gece kıyafetleri de sizin için belki de en iyi seçenek olacaktır. Bu tür kıyafetler sayesinde havalı bir görünüm elde edebilirsiniz. Renk seçimi, dikkat etmeniz gereken detaylardan bir diğeri. Canlı renkler, her zaman popülerdir. Bu noktada, tıpkı günlük kıyafetlerinizde olduğu gibi gece elbiselerinde de canlı renklerden oluşan tasarımları tercih etmelisiniz. Kırmızı, mor, turuncu, zümrüt yeşili gibi renklere yer veren gece kıyafetleri sayesinde bulunduğunuz ortamın en şık kadını olmayı başarabilirsiniz" dedi. - DİYARBAKIR

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