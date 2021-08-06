Modacı Dalmış, 2021'de renkli tarzlara dikkat çekti
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Modacı Dalmış, 2021'de renkli tarzlara dikkat çekti

Modacı Dalmış, 2021'de renkli tarzlara dikkat çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

'Yasak elma' ve 'Beni bırakma' dizileri ile çalışan ünlü moda tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, 2021 yılında renkli tarzların dikkat çektiğini söyledi.

'Yasak elma' ve 'Beni bırakma' dizileri ile çalışan ünlü moda tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, 2021 yılında renkli tarzların dikkat çektiğini söyledi.

Ünlü moda tasarımcısı Dalmış, yeni moda akımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. 2021 yılının ilk aylarından itibaren evlerde pijamalarıyla birlikte renksiz günler geçirdiklerini kaydeden Dalmış, "Bu yaz güneşin enerjisi ile rengarenk gelecek. İlkbahar-yaz sezonunda farklı boylarda renkli desenli elbiseler ile içimiz açılacak. Elbiselerde minimal çiçek ve geometrik desenlere sık yer veriliyor. Özellikle sarı üstüne pembe ve yeşil desenlerin eklendiği elbiselerle bu yaz çok renkli geçecek. Ben pijamalarıma çok alıştım ama şık olmayı da özledim diyenlerden misiniz, o zaman taşlı, nakış ve boncuk işlemeli tasarımlarıyla şıklığı ve rahatlığı buluşturan eşofmanlar tam size göre" dedi.

"Korona virüs süreci plaj modasını da etkiledi"

Korona virüs sürecinin plaj modasına da etkilediğini ifade eden modacı Mehmet Sait Dalmış, "Bu yaz hayvan figürlü ve sulu boya desenli mayoları çok sık göreceğiz. Mayo ve bikini kalıpları, modelleri de standardın dışına çıkıyor. Mayolarda sırt ve bel kısımlarında asimetrik kesimler göze çarpıyor. Ayrıca tek omuz mayolar, yüksek belli bikiniler, kolları uzuv fakat sırtı dekolteli mayo alternatiflerinden seçim yapmak kişisel zevklerinize kalmış. Aksesuarlı mayolarla plajda da şıklığınızdan ödün vermeyin. Kemer detaylı, şık ve gösterişli taşlarla işlenmiş mayolar da sezonun trendlerinden. Bikini ve mayoların olmazsa olmazı pareolardır. Bu yaz pareolarda bileklere kadar uzanan beyaz şifon modellerle zarif halhallarınız çok iyi anlaşacak. Pastel renkler eni sezonda etkili. Bu yaz kontrast renkler ve pastel tonların hepsi de moda. Baharın gelişiyle yalnızca doğada değil bizlerin de içinde çiçekler açtı. Çiçekli desenler bu yaz her yerde. Minik pastel tonlardan kontrast ve çok büyük çarpıcı çiçekli tasarımlara. Eşofman takımlarında dahi çiçek desenleri göreceğiz. Geniş ve canlı renklerde saç bantları tarzınıza enerji katacak. Yıldız parçanız gözlükler. Gözlüklerde büyük çerçeveler, kedi gözü modeller ön planda. Bu yazın renkli bir yaz olacağından bahsetmiştik. Gözlüklerinize renkli boncuklu ve taşlardan oluşan gözlük askısı ile tarzınızı tamamlamayı unutmayın. Bu yaz en havalı pozlar sizden" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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