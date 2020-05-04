Modacı Abdulselam Dalmış Korona virüsün giyim sektörüne etkisini değerlendirdi
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Modacı Abdulselam Dalmış Korona virüsün giyim sektörüne etkisini değerlendirdi

Modacı Abdulselam Dalmış Korona virüsün giyim sektörüne etkisini değerlendirdi
04.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:00

Yurt içinde ve yurt dışında birçok ünlü sanatçı ve model tarafından takip edilen ünlü modacı Abdulselam Dalmış, korona virüsün e-ticaret giyim sektörüne etkileri üzerine açıklamalar yaptı.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok ünlü sanatçı ve model tarafından takip edilen ünlü modacı Abdulselam Dalmış, korona virüsün e-ticaret giyim sektörüne etkileri üzerine açıklamalar yaptı.

Popüler dizilerin kıyafet tasarımcısı olarak tanınan ve birçok ünlü sanatçı ve modele kıyafet tasarlayan Abdulselam Dalmış, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının alışveriş alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirdiğini söyledi.

Ünlü manken Çağla Şikel, sunucu Bircan Bali ve Çukur Dizisi ile tanınan oyuncu Damla Sönmez'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü ismin kıyafetlerini tasarlayan ve Türkiye'de yayınlanan birçok dizinin kostüm danışmanlığını üstlenen başarılı modacı Abdulselam Dalmış korona virüsün olumlu yönde etki yaptığı nadir sektörler arasında e-ticaret sektörünün de bulunduğunu söyledi.

Abdulselam Dalmış kendi moda markası olan Rimena satışlarının verilerine göre, korona virüsün e-ticaret sektörüne etkisini gözler önüne serdi. Salgın sürecinin başlamasının ardından internet üzerinden yapılan satışlarının yüzde 40 oranında artış gösterdiğini söyledi.

Ülkemizin Korona virüs salgını karşısında aldığı önlemler neticesinde Covid-19 tablolusunda iyileşen hastaların sayısının giderek artmasına karşın yaşamını yitiren vatandaşların sayısının giderek azalmasının salgında iyileşme sürecine girildiğini gösterdiğini dile getiren Dalmış, korona yasaklarının ardından Türkiye'nin tekstilde özellikle giyim sektöründe, dünyada en avantajlı ülkelerden biri olacağını ifade etti.

Modacı Dalmış yapmış olduğu açıklamada, "Moda ve giyim konusunda insanlar genellikle elbiseleri görerek ve deneyerek sipariş etmek ister, kumaşlarına dokunmak, kaliteyi hissetmek ister. Fakat korona virüs salgınının tüm dünya üzerinde yaygınlaşmasıyla birlikte devletlerin almış olduğu önlemler neticesinde evlerinden çıkamayan kullanıcılar, çoğunlukla internet alışverişlerine yöneldi. Salgın öncesi döneme göre internet satışlarımızda yüzde 40 oranında bir artış görülüyor. Satış rakamlarındaki yükseliş her ne kadar bizleri mutlu etse de ülke olarak içerisinde bulunduğumuz durum bizleri son derece üzmektedir" dedi.

Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da birçok sipariş aldıklarını belirten başarılı modacı, ülkeler arası lojistik sorunları yüzünden yurt dışı siparişlerin teslimatında ufak çaplı sorun yaşadıklarını bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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