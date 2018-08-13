Moda ve Portre Fotoğrafçılığında Bir "Işık Ustası"

Leica Gallery İstanbul, 13 Eylül – 24 Kasım tarihleri arasında moda ve portre fotoğrafçılığında "Işık Ustası" olarak bilinen Horst P. Horst'un "Horst: Moda ve Portreler" başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapacak.