Moda tasarımcıları yeni kreasyonlarını Kapadokya'da tanıttı
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Moda tasarımcıları yeni kreasyonlarını Kapadokya'da tanıttı

27.09.2020 20:13 | Son Güncelleme: 27.09.2020 20:17
Moda tasarımcıları yeni kreasyonlarını Kapadokya'da tanıttı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Kapadokya Moda Haftası" etkinliklerinde, çeşitli tasarımcıların ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Kapadokya Moda Haftası" etkinliklerinde, çeşitli tasarımcıların ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

İlçedeki, kayadan oyma Yunak Evleri Otelinin terasında açık havada gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen modeller, 2021-2022 yılı bahar ve sonbahar kreasyonlarını moda meraklılarının beğenisine sundu.

Bölgeye özgü tüf kayalara yansıtılan ışıkların renkli görüntüler oluşturduğu etkinlikte davetliler, sosyal mesafe kurallarına uygun yerleştirildi.

Etkinlik koordinatörü Aydın Açık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapadokya'da bu yıl ikincisini düzenledikleri etkinliğin, gelecek yıldan itibaren daha çok ilgi göreceğine inandığını belirtti.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile modanın bir araya gelmesinin bölgenin tanıtılmasına da önemli katkı sunduğunu ifade eden Açık, "30 ayrı ülkeden model ve tasarımcı olarak katılımcımız var. Kapadokya'yı sanatın merkezi olarak dünyaya yansıtmaktı bu amaca ulaştığımıza inanıyorum. Gelecek yıllarda Kapadokya'da etkinliği bahar ve sonbahar döneminde iki kez düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

Konuk sanatçıların dinletisiyle devam eden program, gala yemeğiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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