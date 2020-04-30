Moda tasarımcıları dikiş makinelerini sağlıkçılar için çalıştırıyor MODA tasarımcıları sağlık personelleri için harekete geçti, dikiş makinelerini 20 bin adet üniforma üretmek için çalıştırdı.

MODA tasarımcıları sağlık personelleri için harekete geçti, dikiş makinelerini 20 bin adet üniforma üretmek için çalıştırdı. Hazırlanan rengarenk üniformalar, hastanelere dağıtılmaya başlandı.

Moda Tasarımcısı Aslı Filinta, Sağlık çalışanlarına destek için atölyesinde üniforma üretmeye başladı. Ardından bunu duyan büyük üreticiler, kumaşçılar ve başka moda tasarımcıları da harekete geçti. Kumaşçıların ve bir büyük üreticinin de bu harekete destek vermesi sayesinde, kısa sürede 20 bin adet üniforma üretimi için kollar sıvandı. Şimdi, bir büyük üreticinin yanında her bir tasarımcı kendi atölyesinde, dikiş makinelerini sağlık personelleri için çalıştırıyor. Rengarenk dikilen üniformaların ceplerine ise sağlıkçılara ve hastalarına nazar değmesin diye, bir de nazar boncuğu iliştiriliyor. Hazırlanan üniformaların bir kısmı, pandemi hastanelerine teslim edilmeye başlandı.

"ŞU ANDA İŞSİZİZ, NE İSTİYORSANIZ SİZE ÇALIŞALIM DEDİK"

Moda Tasarımcısı Aslı Filinta, atölyelerinde sağlık çalışanları için üretim yapmaya nasıl başladıklarını ve sürecin nasıl ilerlediğini şu sözlerle anlattı: "Tabii bizim ihracat siparişlerimiz iptal oldu. Bu dönem Paris Moda Haftası'na denk geldi. Öyle olunca biz atölyede bir anda ekibimle baş başa, elimizde siparişlerimiz olmadan kumaşlarımıza baka kaldık. Derken, çok yakın arkadaşım Tanem Sivar'ın bir paylaşımını gördüm. Hastanelerde bazı eksiklerin olabileceğini söylüyordu. ve bizi Çapa Hastanesi ile kontağa geçirdi. Önce onlara su geçirmez kumaşlar ile tulumlar diktik. ve bu arada sormaya da devam ediyorduk çevremize, başka ne yapabiliriz, elimizden ne gelir diye. Çünkü atölyemiz var, elimizde kumaşımız var biraz ve işimiz yok. Öyle olunca hem olumlu hem olumsuz bir çok yorum aldım. "Koskoca firmalar zaten dikiyor" veya "Sağlık Bakanlığı gereken her şeyi yapıyor zaten senin 40-50 tane diktiğinden ne olacak" diyenler oldu. Ama biz tabii ki yine de sormaya devam ettik. Derken Cerrahpaşa 'da acil bölümünde Oktay Demirkıran ile tanıştık ve ona sorduk ne yapabiliriz diye. ve dedi ki, Hastaların sayısı artıyor, maskeler ve tulumlar hakikaten sağlanıyor. Başka ne eksik diye sorduğumuzda, çarşaf ve nevresim takımı ihtiyacı olabileceğini öğrendik. Biz bu sefer onlardan diktik ve teslim ettik Cerrahpaşa'ya. ve şu anda işsiziz, ne istiyorsanız size çalışalım dedik onlara. Öyle olunca Oktay hoca bize, üniforma ihtiyacının olabileceğini anlattı. Sağlık çalışanlarımızın kullandığı tulumları 4 saatte bir değiştirmeleri gerekiyor ve böylece içindeki üniformalar da sırılsıklam olmuş oluyor. Ve biz Cerrahpaşa'ya dikmeye başladık. Bir yandan da bunu paylaşmam konusunda arkadaşlarım bana ısrar etti. Ben paylaşmayı doğru bulmuyordum ama iyi ki paylaşmışım. Öyle güzel bir hal aldı ki, biz şu anda büyük bir üretici ile 15 bin adet, küçük atölyeler olarak da kendi içimizde 5 bin adetle toplam 20 bin adet üniforma diker hale geldik."

BÜYÜK ÜRETİCİLER, KUMAŞÇILAR, MODA TASARIMI ÖĞRENCİLERİ VE MODA TASARIMCILARI DA DESTEK VERDİSağlık çalışanları için atölyesinde üniforma diktiğini sosyal medya hesaplarından duyurmasının ardından, telefon trafiğinin yoğunlaştığını söyleyen Filinta, "Bir telefon çaldı ve sevgili Ferhat Ferhangil, Saide Tekstil olarak 15 bin adet dikebileceklerini söyledi. Tabii 15 bin adet için kumaş bulmak gerekti. Bu sefer çalıştığımız kumaşçıları aradık, bir yandan benim telefonlarım çaldı, bir yandan ben tanıdığım tüm kumaşçıları arıyordum. ve hiç metrajına bakmadan,10 metre göndermek isteyeni de 14 bin metre kumaş bağışlamak isteyeni de mutlulukla kabul ettik. Bu arada 15 bin adet söz alınca biz dikmeyi yine de bırakmadık çünkü bir üniforma bir doktoru rahatlatacaktı diye düşündük. Evinde dikmek isteyen ev hanımları, moda tasarım öğrencileri, moda tasarımcısı arkadaşlarımız bizimle kontağa geçti. Mesela beni ilk arayanlardan Zeynep Tosun, "Ne yapıyorsun sen? Ben de bir şeyler yapabilirim." dedi ve ustalarını organize etti. Onunla hemen elimizdeki kumaşları paylaştık ve dikime başladı. Moda Tasarımcıları Serli Keçioğlu ve Aslıhan Karahan da aradı. Artık telefon susmamaya başladı. Çalıştığımız kumaşçılar bize yardım etmeye başladı. O kadar güzel bir geri dönüş aldık ki bu bizi çok mutlu etti ve bir organizasyon yapmaya başladık. Bir ekip kurduk ve pandemi hastanesi ilan edilen Türkiye'deki tüm hastanelerin acil ve yoğun bakım bölümlerine telefon açarak, kaç kişi çalıştıklarını ve beden bilgilerini öğrendik. Biz kolektif bir çalışma başlattık, dahil olanlar çok gönülden dahil oldu. Şimdi çalışmamız şöyle bir hal aldı, büyük üretici arayışımız hala devam ediyor çünkü bu koronavirüsten ülkemiz kurtulsa bile hastanede kalanlar, sağlık emekçileri çalışmaya devam edecek. Biz büyük üreticiler ve kumaşçıların desteğine açığız, bize ulaşabilirler" diye anlattı.

ACİL VE YOĞUN BAKIMLAR RENKLENDİEllerindeki kumaşlarla üniforma dikmeye başladıkları için, acil ve yoğun bakımların renkleneceğini dile getiren Filinta, "Tabii biz moda tasarımcıları olarak bu işe kalkıştığımız için, hastanelerin acil ve yoğun bakım bölümleri biraz renklenecek. Çünkü kumaşlarımız nar çiçeği, mavi, bej, yeşil renklerinde. Desenli olmamak kaydıyla kullandığımız 2020 yaza uyan renkler var. ve tabii ki nazar boncuğunun taşıdığı bir duygu ve enerji de var. Atölyede dikilirken bir anda gerçekten gönlümüzden gelendi. Çünkü sanki bir savaştayız ve gerçekten ön safhada savaşıyorlar gibi bütün ülke adına. Onlara gerçekten bu pozitif duyguyu verebilmek için, onları düşündüğümüzü hissettirebilmek için o nazar boncuğu kondu ve gerçekten ağlayanlar, çok duygulananlar var. Bir nazar boncuğunun daha doğru kullanıldığı bir yeri açıkçası görmemiştim" ifadelerini kullandı.

İLK SEVKİYATI ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİNE GÖTÜRDÜAtölyesinde dikilen ilk önlükleri geçen hafta Üsküdar Devlet Hastanesi'ne kendisi teslim eden ve çok güzel geri dönüşler aldığını ifade eden Moda Tasarımcısı Zeynep Tosun ise, "Aslı Filinta'nın böyle bir şey yaptığını duyunca hemen aradım. "Biz başladık, 1-2 haftadır dikiyoruzö dedi. Ben de tamam dedim sağlık çalışanları için bu üniformaları hazırlayalım fakat bende kumaş yok. Ben ilk önce ondaki bir iki top kumaş ile başladım. Sonra biz tabii, sosyal medyadan duyurunca bir sürü insan bize kumaş yardımı yapmaya başladı. İşyerindeki çalışanlar açısından da biraz korktuğumuzdan dolayı ustalarımız için araba kiraladım önce, geldik iş yerini açtık. Şimdi iyi gidiyor, rayına oturdu. Dışarıdan çalıştığımız fasoncularımız vardı. Onlar da normalde çalıştıkları fiyatların çok daha altına dikiyorlar. İyi bir sistem oturttuk. İlk sevkiyatımızı geçen hafta ben götürdüm, Üsküdar Devlet Hastanesi'ne yaptım ve doktorlarla buluştuk. Çok duygusal bir andı benim için de. Çok teşekkür ettiler çünkü 4 saatte bir önlüklerini değiştirmeliler. Herkes için, kimin ihtiyacı varsa bedenli olarak çalıştık" dedi.

"BU İŞ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalında Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Aslı hanım bir gün aradı, size nasıl destek verebilirim dedi. Kendisine ne yapabilirsiniz diye sordum. "Bizim şu anda atölyemiz duruyor, çalışmıyor. Biz büyük markalara ürün yapıyoruz, şimdi sizin için çalışalımö dedi. O sırada da bizim hasta sayısı artmaya başlayınca çarşaf, nevresim ihtiyacımız olduğunu söyledim. O onları hazırlatırken, sizin gördüğünüz astronot tarzı kıyafetlerin içinde arkadaşlarımız çalışırken, çalıştıkları bu kıyafetler ile terliyorlar ve 4 saatlik bir mesai bitirdiklerinde bunlar çok ıslanmış oluyor. Ben onları görünce bu kıyafetleri değiştirelim dedim, tabii kıyafetlerin döngüsü de çok fazla olması gerekiyor. Aslı hanım ile bir telefon görüşmesinde böyle bir şey yapabilir miyiz dedim. Tabii dedi. Ben kendisine bir örnek gönderdim ve o bizim için bu kıyafetleri üretmeye başladı. Bu iş çığ gibi büyüdü, bizi aştı. Türkiye'nin her tarafına yayıldı. Aslı hanım ve onun önderliğinde diğer atölyeler biz de üretelim diye ellerini taşın altına soktular ve sağlıkçılar için bu kıyafetleri üretmeye başladılar. Aslı hanım sağlıkçılara nazar değmesin hem kendileri hem hastaları iyi olsun diye bir de bu nazar boncuğunu düşündü. Giyinmeye başladık. Sanırım üretim yapıldıkça bize bunları sağlayacaklar ve bizim de bütün arkadaşlarımıza dağıtma şansımız olacak" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA