Moda tasarımcıları Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yetişiyor

15.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:37

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğinde sürdürülen Moda Tasarım Programı'ndan faydalanan öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin İngiltere Brighton College ile yaptığı protokol kapsamında çift diploma imkanına kavuşmuş olacak.