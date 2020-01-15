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Moda tasarımcıları Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yetişiyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğinde sürdürülen Moda Tasarım Programı'ndan faydalanan öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin İngiltere Brighton College ile yaptığı protokol kapsamında çift diploma imkanına kavuşmuş olacak.

15.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:37
Moda tasarımcıları Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yetişiyor

(BUÜ) ile (BTSO) işbirliğinde sürdürülen Tasarım Programı'ndan faydalanan öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin İngiltere Brighton College ile yaptığı protokol kapsamında çift diploma imkanına kavuşmuş olacak.

Kaynak: Dunya.com

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