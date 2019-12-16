Moda tasarım teknolojileri alanı yenilendi

16.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:42

Tefrişatı Bebe-Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) tarafından yapılan Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı, düzenlenen törenle açıldı.