Moda Sektörünün Pandemi Döneminde Başvurduğu Yenilikler Neler Oldu?
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Moda Sektörünün Pandemi Döneminde Başvurduğu Yenilikler Neler Oldu?

Moda Sektörünün Pandemi Döneminde Başvurduğu Yenilikler Neler Oldu?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Moda Tasarım ve Danışmanlık Kurucusu Niyazi Erdoğan, pandemi döneminde moda sektörünün başvurduğu yenilikleri açıkladı.

Moda Tasarım ve Danışmanlık Kurucusu Niyazi Erdoğan, pandemi döneminde moda sektörünün başvurduğu yenilikleri açıkladı.

Moda endüstrisinin insanla ilişkili olduğunu, pandemiden önce etkinliklerde bir araya gelindiğini ancak şuan herkesin korunaklı mekanlarda olduğunu söyledi.

Covid-19 sürecinin çözüm üretme yolunda yaratıcılığı zorladığını belirten Erdoğan, teknolojik yeniliklerin hayatımıza girdiğini, dijital platformlarda üretim süreçlerinin oluştuğunu belirtti.

Son defilesini modelleme programıyla yaptığını ve bu şekilde bulaş riskinin azalıp, numunelerin yapılmadığı ve sürdürülebilir tasarım sürecinin olduğunu vurguladı.

Kaynak: Wise.tv

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