Moda sektörünün köklü dev ismi "Batik" artık İmparator Grubun
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Moda sektörünün köklü dev ismi "Batik" artık İmparator Grubun

Geçtiğimiz hafta; sevgili arkadaşım Serdar Esmer ( Batik Kurumsal İletişim Yöneticisi) çalıştığı kurum olan Batik'in el değiştirdiğini ve yeni iletişim bilgilerini iletmek için aradığında konu çok ilgimi çekti.

17.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:30
Moda sektörünün köklü dev ismi

Sevgili Serdar ile yıllardır çalıştığı kurum ile ilgili bir sürü proje yapmıştık. Serdar telefonda sözünü dahi bitirmeden "söz ver, yeni patronunla ilk röportajı ben yapayım" diye başının etini yedim. Serdar beni kırmaz biliyorum, hukukumuz çok eskiye dayanır ama malum koronavirüs, hem neden benimle röportaj yapsınlar, patronlar bu işe ne der? derken merak içinde cevap gelmesini bekledim.

Zor bir dönemden geçiyoruz. koronavirüs salgını sebebiyle tüm Dünya alarm halinde. Her güne farklı duygularla uyanıyoruz. Ülkemizde gereken önlemler son derece hızlı şekilde alınıyor. Bilgilendirmeler yapılıyor, tüm gelişmeleri hepimiz an be an takipteyiz. Koronavirüs ile ilgili bilgilendirmeleri yetkili makamlardan almak bana bu süreçte en doğrusu geliyor. Tüm dualarım bu salgından en az kayıpla çıkmamız. Allah hepimizi korusun.

Sosyal medyada ya da etrafımda insanlar işin ekonomi kısmını da sürekli konuşuyor. "Evde oturma, dışarı çıkma, kimseyle yan yana gelme" tamam da işler nasıl yürüyecek? Ekonomik olarak da bu süreç tüm dünyayı nasıl etkileyecek?

Hem sağlık, hem ekonomik hem de küresel bir salgın yaşanan bu dönemde en çok umuda ve Türkiye'ye değer katan markalara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu süreçten ülkemizin en iyi şekilde çıkması tek dileğim.

Fotoğraf Serdar Esmer

Serdar'dan beklediğim cevap geçtiğimiz perşembe günü geldi. Pazartesi günü için İmparator Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Dursun ve Batik Genel Müdürü Fatih Mehmet Kaymaz ile bir araya geldik. Değişimsürecini sizler için aşağıda özetledim.

Markanın yeni yolculuğu bana çok heyecan verdi. Mehmet Emin Dursun; Fatih Mehmet Kaymaz ve sevgili dostum Serdar Esmer'e bana değer verip zaman ayırdıkları için çok teşekkür ederim.

Umuda ve yeniliklere ihtiyacımız olduğu bugünlerde ekonomiye destek veren ve her şartta yatırımlarını arttıran Türk iş adamlarının artması dileğim.

Moda sektörünün köklü dev ismi Türkiye'nin değerli markalarından "Batik" geçtiğimiz günlerde "İmparator Grup" bünyesine geçti. Hayırlı olsun :) Mehmet Emin Bey; grubun yönetim kurulu başkanı olarak markanın sizlerle buluşma hikayesini bizlere aktarabilir misiniz?

Biz Batik'in en büyük tedarikçi firmalarından bir tanesiyiz. Türkiye'ye mal olmuş bir markanın zor süreçler geçirdiğine bire bir şahit olduk. Bu değerin kaybolmaması için üstümüze düşen görevi yaparak "Batik" markasını kendi bünyemize kattık.

Peki; markanın yönetim yapısı nasıl değişti? Marka yönetimi tamamen İmparator Grup'ta mı?

Evet "Batik" markasının tüm yönetimi İmparator Grup'a geçti. Tekstil sektöründe özel yeri ve deneyimi olan Fatih Mehmet Kaymaz'da "Genel Müdür" olarak aramıza katıldı.

Markanızı her zaman çok değerli bulurum ben de yeri ayrıdır, yenilenme sürecinde ki planlarınızdan biraz bahseder misiniz?

Var olan çizgisini bozmadan; değişen dinamiklere ayak uydurarak, markayı eski şaşalı günle-rine geri getireceğiz. Ek olarak uluslararası mecralarda da yön veren ve söz sahibi bir marka haline getirmeyi planlıyoruz.

Grup olarak çok farklı iş alanlarındasınız, yeni markanız grup şirketlerinizin arasında çok yeni :) Hedefleriniz nelerdir?

İmparator Grup olarak tekstil sektörüne yabancı değiliz. Zaten yukarıda da belirttiğimiz gibi Batik'in en büyük tedarikçi firmaları bizim grup bünyemizde yer almaktadır.

Batik Genel Müdürü Fatih Mehmet Kaymaz, İmparator Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Dursun

Markanızın değişim ve yenilenme sürecinde bizleri neler bekliyor?

Güçlü bir "Türkiye" markasını her yönüyle Dünya'da ses getirecek bir oluşum yapabilmek adına tüm değerlerimizi ortaya koyacağız.

Bugün birçok mağazası ve online satış sistemiyle sektörde özel yeri olan Batik'de yeni mağazalar görecek miyiz?

Tabii ki.. Planlarımızın arasında 5 yıl içerisinde yurt içi ve yurt dışında 100 mağaza zinciri ve uluslararası platformda bir online satış organizasyonu planlamaktayız.

Türk ekonomisine önemli bir istihdam katkısı sağlayan bir marka artık sizin, yepyeni bir kadro ile mi ilerleyeceksiniz?

Bu noktada ilk adım atılarak markanın başına tekstil ve perakende sektöründe uzun yıllardır tecrübesi olan Fatih Mehmet Kaymaz getirilmiştir. Fatih Bey tarafından yeni kadro oluşturulacaktır.

Var olan ürünlerinizin yanı sıra kreasyonda nasıl bir değişiklik göreceğiz?

"Batik" markasının alışılagelmiş, bilindik çizgisini bozmadan yeni kategoriler ekleyerek her gün yenilenen trendlerle o sezonun nabzını tutmaya devam edeceğiz. Sürpriz kapsül koleksiyonlar da birçok yeniliğe imza atacak.

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Fotoğrafçı/Blogger - Yeşim Mutlu
Yeşim Mutlu
Fotoğrafçı/Blogger

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