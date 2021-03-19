Moda sektörü için sürdürülebilir üç trend

Moda sektörü sürdürülebilirlikte; cesur, yeni bir döneme girerken Tencel markası sıradaki hamlesini açıkladı.

Moda sektörü, uzun yıllar boyunca iklim değişikliğinin dünya üzerindeki derin etkisini gözlemledi. Günümüzde tüketici tercihleri sürdürülebilirliğe doğru kayarken, gelişmekte olan teknolojiler daha sürdürülebilir bir geleceğin temelini oluşturacak ve 2021 moda sektörü için çok önemli bir yıl olması bekleniyor. Lenzing Global Tekstil Grubu Başkan Yardımcısı Florian Heubrandner, 2021'de moda ortamını etkileyen, en önemli üç sürdürülebilirlik trendini ortaya koydu.

"Efsaneleri yık ve sorumluluk üstlen

Heubrandner şunları kaydetti: "Tüketiciler, daha bilgili olmanın ve çevre bilincine sahip satın alma yapmanın yollarını ararken; evre dostu markalar da tüketicilerin satın alırken kendilerini rahat hissedebilecekleri ürünler geliştiriyor. Ayrıca markalar, tüketicilerin kendi sürdürülebilirlik gelişimlerinden sorumlu olmalarına yardımcı olmak için; çevresel kimliklerini ve çevre dostu girişimlerini de yayınlıyor. Çevre bilincine sahip markalar, geride kalan ya da iletişim kurmaya hala yanaşmayan hızlı moda ve lüks markalarla karşılaştırıldığında sürdürülebilir değişiklikleri etkin bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Geri dönüşüm girişimleri yetersiz olsa da yavaş moda yükseliyor

Hızlı modanın yükselişi, polyester gibi düşük fiyatlı, fosil yakıtlardan elde edilen sentetik elyafların yaygın bir şekilde mevcut olmasıyla bağlantılıdır. 2021 Fossil Fashion Raporuna göre; polyester üretimi için pamuğun karbon emisyonunun altı katına eş değer inanılmaz bir enerji tüketimi söz konusu.

Rapor ayrıca, 2015 yılında, tek başına polyester üretiminin 700 milyon tondan fazla karbon emisyonundan sorumlu olduğunu ve bu sentetik elyafların geri dönüştürülme çabalarının yetersiz kaldığını da ortaya koyuyor. Halihazırda giysilerin sadece %1'i geri dönüştürülüyor ve geri dönüştürülmüş polyester kullanıldığında bile kullanılan ham maddeler çoğunlukla tekstil değil; plastik şişeler oluyor.

Bunlar endişe verici rakamlar olsa da küresel sağlık krizi ile birlikte; dünyanın hızlı modaya olan arzusu yeniden şekilleniyor. Bilinçli tüketicilerin çoğu, daha uzun ömürlü kıyafetlerin üretildiği ve tüketimin daha az olduğu "yavaş moda" akımı için hızlı modadan vazgeçiyor.

İnovasyon, sektörün sıfır karbon vizyonunu yönlendirecek

Kıyafetlerin çevresel etkisinin üretim aşamasında azaltılmasıyla, karbon emisyonları ürünün ömrü boyunca, önemli ölçüde azaltılacak ve geri dönüşüm teknolojisine yönelik; masraflı yatırımlar, tüm sektör için geçerli kademeli bir yaklaşımla gerçekleştirilebilecek." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı