Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde (2)
Haberler » Güncel » Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde (2) - Haber

Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde (2)

SOYTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI KOLAT'TAN AÇIKLAMASoytaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başvurularıyla Moda sahilindeki arsaya ne yapmak istediklerini Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı.

13.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:00
Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde (2)

SOYTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI KOLAT'TAN AÇIKLAMA

Soytaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kolat, 'ne (İBB) başvurularıyla sahilindeki arsaya ne yapmak istediklerini Demirören Ajansı muhabirine anlattı. Kolat, "Mahkeme kararı sonucuna göre, oraya konut artı ticaret projesi yapmak istiyoruz. Biz sadece mahkeme sonucunun uygulanmasını istiyoruz. Bu yönde belediyeye başvuruda bulunmuştuk. Mahkeme kararı 2- 3 yıl önce çıkmıştı ama bugüne kadar cevap verilmedi. Yeniden mahkeme kararının uygulanması için talepte bulunduk. Durum bundan ibaret" dedi. 

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,  


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler