Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde (2)

13.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:00

SOYTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI KOLAT'TAN AÇIKLAMA

Soytaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başvurularıyla Moda sahilindeki arsaya ne yapmak istediklerini Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı. Kolat, "Mahkeme kararı sonucuna göre, oraya konut artı ticaret projesi yapmak istiyoruz. Biz sadece mahkeme sonucunun uygulanmasını istiyoruz. Bu yönde belediyeye başvuruda bulunmuştuk. Mahkeme kararı 2- 3 yıl önce çıkmıştı ama bugüne kadar cevap verilmedi. Yeniden mahkeme kararının uygulanması için talepte bulunduk. Durum bundan ibaret" dedi.

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,

Kaynak: DHA