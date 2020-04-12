Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı - Haber
Kadıköy, Moda

Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı

Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı Yunusların kuyruklarını suya vurarak balık avlaması böyle görüntülendi Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra, Kadıköy Moda sahili yunuslara kaldı.

12.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:19
Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı

Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı

Yunusların kuyruklarını suya vurarak balık avlaması böyle görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra, Kadıköy Moda sahili yunuslara kaldı. Yunusların kuyruklarını suya vurarak balı avladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyük il ve Zonguldak'ta haftasonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından boş kalan Kadıköy Moda sahili yunuslara kaldı. Moda açıklarında yüzen yunuslar kuyruklarını suya vurarak balık avladı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım Haber
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım
Cumhurbaşkanlığı, 'Türkiye IMF ile anlaştı' iddialarına yanıt verdi Haber
Cumhurbaşkanlığı, "Türkiye IMF ile anlaştı" iddialarına yanıt verdi
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haber
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haber
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul güne böyle uyandı Haber
Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul güne böyle uyandı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Salgın ne zaman biter?' sorusuna yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Salgın ne zaman biter?" sorusuna yanıt verdi
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Türkiye, yeni güne 2 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Türkiye, yeni güne 2 farklı bölgedeki depremlerle başladı
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Tarkan Levent Yamanel Ekrem İmamoğlu Kim Kardashian
Spor Falcao Lionel Messi Radamel Falcao Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Zonguldak Para Cezası Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 10:41:41. #1.14#
title