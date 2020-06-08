Moda sahili gece boyu doldu taştı Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar gün boyu sahilleri doldururken gece boyu da Moda Sahilindeki yoğunluk devam etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar gün boyu sahilleri doldururken gece boyu da Moda Sahilindeki yoğunluk devam etti. Moda sahilde yürüyüş yapan ve oturan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye genelinde, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sahillerde yürüyüş ve spor yapmak 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştı. Yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sahilde spor ve yürüyüş yaptı. Gündüz dolup taşan Moda Sahilinde ise gece boyu yoğunluk devam etti. Moda sahilinde yürüyüş yapan ve oturan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Kaynak: İHA