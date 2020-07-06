Moda perakende şirketinde üst düzey atama
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Moda perakende şirketinde üst düzey atama

Moda perakende şirketi Boyner'de, üst düzey bir atama gerçekleşti.

Moda perakende şirketinde üst düzey atama
06.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:19

Moda perakende şirketi Boyner'de, üst düzey bir atama gerçekleşti. Şirket, Nurçin Koçoğlu'nun, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla "Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı" olarak göreve başladığını duyurdu.

Nurçin Koçoğlu'nun Boyner Büyük Mağazacılık bünyesindeki yeni görevinde Boyner'in fiziksel mağazacılık ve online kanallarının tüm pazarlama ve marka stratejisi süreçlerinin ve Morhipo da dahil müşteri hizmet kanallarının entegre yönetilmesine liderlik yapacağına dikkat çekildi.

Boyner, Türkiye'nin farklı sektörlerinin önde gelen şirketlerinde 20 yıl yöneticilik tecrübesi bulunduğunu belirttiği Nurçin Koçoğlu'nun özgeçmişiyle ilgili şu bilgileri paylaştı;

"Koçoğlu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Fransa'da yer alan Grenoble Ecole de Management Üniversitesi'nde "Dijital İş Stratejisi" eğitimi alan Koçoğlu, profesyonel kariyerine Mercedes-Benz Türk'te başladıktan sonra Turkcell'e geçiş yaptı ve burada 7 yıl boyunca Pazarlama fonksiyonunun farklı birimlerinde yöneticilik görevinde bulundu. Ardından Hepsiburada'da Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü ve İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Daha sonra aynı unvanla Media Markt bünyesinde yer alan Nurçin Koçoğlu, şirketin marka ve dijital dönüşümünde görev aldı. 2015 yılında Kurumsal Pazarlama İletişimi Direktörü olarak marka birleşmesi sırasında Türk Telekom'da görev alan Koçoğlu, 2017 yılında kurulan danışmanlık şirketi Canvas'ın kurucu ortağı oldu."


Kaynak: DHA

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