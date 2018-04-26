Moda'nın Kalbi Bu Kez Çocuklar İçin Attı

Morhipo.com, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir hafta boyunca süren indirimli kampanyalarla kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Morhipo.com, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir hafta boyunca süren indirimli kampanyalarla kutladı. Aileleri ve çocukları sevindiren kampanyalar geçen yıla oranla satışlarda yüzde 20 artış sağladı.

23 Nisan öncesinde çocuk kategorisinden alınan ürün adedinin tüm site içerisindeki oranı yüzde 18'e yükseldi. Çocuk kategorisinde en fazla satılan ürün yüzde 28 ile tişört oldu. Yaza hazırlık yapan aileler tişörtten sonra en fazla şort, spor ayakkabı ve elbise aldı.