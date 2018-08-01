Moda İkonu Eda Taşpınar Son Paylaşımı ile Takipçilerini Heyecanlardırdı

Kendi adını taşıyan markası ile moda ikonu olan Eda Taşpınar, Yunanistan adalarından attığı fotoğraf ile takipçilerini mest etti.

SANİYELER İÇİNDE BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Hayatı boyunca kendini modaya adayarak bu alanda büyük başarılara imza atan sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Şu sıralar Yunan adalarında tatil yapan sosyetik güzel fit vücudu ve bronz teni ile adından yine söz ettirdi.