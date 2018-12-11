Moda İkonu Eda Taşpınar, Banyodan Paylaştığı Cesur Pozla "Aşka Devam" Mesajı Verdi

Hayatı boyunca kendini modaya adayarak bu alanda büyük başarılara imza atan sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında. Sosyal medyada aşk, ilişkiler ve hayat üzerine paylaşımlar yapan Eda Taşpınar, İtalya'dan yaptığı paylaşımla yine şaşırtmadı.

"AŞKA DEVAM" MESAJI

Eda Taşpınar, banyoda verdiği seksi poza, "Genç kalplere; çarpmaya, kırmaya ve aşık olmaya devam edin" notunu düştü.

HAYRAN KİTLESİ BİR HAYLİ FAZLA

Eda Taşpınar, sosyal medyadan pozlarına olumsuz yorum alsa da, hayran kitlesi oldukça fazla. Yaz sezonunun simgesi haline gelen bronz teninin beyazlaşması takipçilerinin gözünden kaçmadı.