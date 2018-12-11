Moda İkonu Eda Taşpınar, Banyodan Paylaştığı Cesur Pozla "Aşka Devam" Mesajı Verdi
Cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Taşpınar, banyodan verdiği pozla takipçilerine "Aşka devam" mesajı verdi.
Hayatı boyunca kendini modaya adayarak bu alanda büyük başarılara imza atan sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında. Sosyal medyada aşk, ilişkiler ve hayat üzerine paylaşımlar yapan Eda Taşpınar, İtalya'dan yaptığı paylaşımla yine şaşırtmadı.
"AŞKA DEVAM" MESAJI
Eda Taşpınar, banyoda verdiği seksi poza, "Genç kalplere; çarpmaya, kırmaya ve aşık olmaya devam edin" notunu düştü.
HAYRAN KİTLESİ BİR HAYLİ FAZLA
Eda Taşpınar, sosyal medyadan pozlarına olumsuz yorum alsa da, hayran kitlesi oldukça fazla. Yaz sezonunun simgesi haline gelen bronz teninin beyazlaşması takipçilerinin gözünden kaçmadı.
YORUMLAR (11)
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ZAVALLICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu dünyanın en çirkin kadınıCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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TAŞ TAŞCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ölmeyecekmiş gibi yasayan insanlar var yazık.. Bu dunyada işleri işte ahiret meçhul..Cevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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Ben insan degilmiyim Tanrim ben kulun degilmiyim ..Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır