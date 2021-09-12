Moda endüstrisine alım heyeti desteği

2021 yılında 1,5 milyar dolar ihracat hedefleyen İzmir moda endüstrisi; Hırvatistan, Bulgaristan ve Fas'tan ithalatçıları Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda İzmir'de ağırlayacak.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 15-17 Eylül tarihleri arasında İZFAŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'na yönelik alım heyeti programı gerçekleştirecek. Alım heyeti programını Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenleyecekleri bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş; Hırvatistan, Bulgaristan ve Fas'tan gelecek ithalatçılarla İzmirli ihracatçı firmaların 15 Eylül Çarşamba günü 10.30-17.00 saatleri arasında Fuar İzmir B holünde yer alan F-143 No'lu Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Lounge alanında ikili görüşmeler yapacağını kaydetti.

1,5 milyar dolar ihracat hedefi

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak, 2021 yılı sonu için 1,5 milyar dolar ihracat hedefleri olduğuna işaret eden Sertbaş, "2021 yılının ocak-ağustos döneminde ihracatımızı yüzde 18,4'lük artışla 809 milyon dolardan 959 milyon dolara çıkardık. Yılın son 4 aylık döneminde göstereceğimiz performansla 1,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağız. İzmir'de 1990'lı yıllarda düzenlenen Pret Hazırgiyim ve Moda Fuarları, İzmir moda endüstrisinin gelişiminde ve ihracatta 1,5 milyar dolar seviyelerine gelmesinde çok önemli bir misyon üstlenmişti. Fashion Prime Fuarı, sektörümüzün yeni bir sıçrama yapmasına ve ihracatta önümüzdeki yıllarda 3 milyar dolar seviyesine gelmesine büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

Yoğun ilgi

EHKİB Başkan Yardımcısı ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli, alım heyeti organizasyonu ile eş zamanlı olarak Türkiye'de yerleşik mümessil firmalarla ikili iş görüşmelerini de 15 Eylül'de Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda gerçekleştireceklerini belirtti. 13 mümessil firmayla, ihracatçı firmaları bir araya getireceklerine temas eden Seyfeli, "Alım heyeti ve mümessil firma görüşmeleri ile İzmir Fashion Prime Fuarı'nın içeriğini zenginleştirme çabası içinde olacağız. Egeli hazır giyim firmalarımız mümessil firmalarla ikili görüşmelere yoğun ilgi gösterdi. İkili görüşme takvimimiz ilana çıktığımız ilk günde doldu" diye görüşlerini özetledi. - İZMİR