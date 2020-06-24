HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Moda endüstrisinde sürdürülebilirliğin formülü geri dönüşümü arttırmaktan geçiyor

İsveç, moda endüstrisinde sürdürülebilirliği sağlamak için konfeksiyon ürünlerinde kimyasal kullanımına 2021 yılından itibaren vergi getirmeye hazırlanırken, geri dönüşümü teşvik ediyor.

Moda endüstrisinde sürdürülebilirliğin formülü geri dönüşümü arttırmaktan geçiyor
24.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:45

İsveç, moda endüstrisinde sürdürülebilirliği sağlamak için konfeksiyon ürünlerinde kimyasal kullanımına 2021 yılından itibaren vergi getirmeye hazırlanırken, geri dönüşümü teşvik ediyor. Türkiye'deki konfeksiyon ihracatçıları da dünyanın sürdürülebilirlik lideri İsveç modelini radarına aldı.

Korona virüsü sonrasında ihracatı eriyen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, eski parlak günlerine dönmek için pandemi sonrasında sürdürülebilirlik eksenli bir yol haritasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Konfeksiyon ihracatçıları da dünyanın sürdürülebilirlik lideri İsveç modelini radarına aldı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Business Sweden iş birliğinde düzenlenen online toplantıda konuşan İsveç Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Birliği Genel Sekreteri Cecillia Tall, konfeksiyon ürünleri kimyasal içeriyorsa 2021 yılından itibaren vergiye tabi olacağı uyarısında bulundu.

Gelecek yıl uygulanmaya başlanacak olan kimyasal vergisindeki amacın çevreyi korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak olduğunun altını çizen Tall, "İsveç şirketleri için üretim yapıyorsanız, onlar sizin kullanmamanız gereken içeriklerin listesini verecekler. Tekstil sanayi çok fazla miktarda karbondioksite neden oluyor. Sektör olarak kötü bir ismimiz var. Yeni sisteme hazırlanın, adapte olmakta zorlanmayın. 2025 yılına kadar tekstil atıkları ile ilgili Avrupa Birliği'nin yeni bir mevzuatı olacak" şeklinde konuştu.

Sertbaş: "Tedarik zincirimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor"

"Konfeksiyon sektörü olarak pandemi sonrasında sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmek için tedarik zincirimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor" diyen Sertbaş, "Bu noktada modada sürdürülebilir üretim tekrar gündeme geliyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün bilinen algısı petrolden sonra dünyamızı en çok kirleten sanayii olduğu yönünde. Bu olumsuz algıyı değiştirmek için 2020 yılını sürdürülebilirlik yılı ilan etmiştik. Sürdürülebilirlikle ilgili URGE projesi, Global Compact Üyeliği, Moda Devrimi Sergisi gibi birçok organizasyon ve proje düzenledik, hatta bu sene 15.'sini planladığımız; ancak pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldığımız EİB Moda Tasarım Yarışmamızın temasını da sürdürülebilirlik çerçevesinde oluşturduk. Bu webinarın sektörümüzün pandemi sonrasında sürdürülebilirlik arayışlarına ışık tutacağına inanıyorum. Sürdürülebilirlik denince akla ilk gelen ülkelerden olan İsveç'in bu konuyu ele alış biçimini ve moda markalarının konuya yaklaşımlarını görme olanağı bulacağız" şeklinde konuştu.

"2020 yılını sürdürülebilirlik yılı ilan ettik"

Covid-19 salgınının 2. Dünya Savaşından bu yana, dünya ekonomisini en çok sarsan gelişme olduğunu dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, hazır giyim sektörünün doğası gereği bu pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu, Covid-19'un, konfeksiyon sektöründeki tedarik zincirindeki tüm aksaklıkları ortaya çıkardığını ifade etti.

Sertbaş, "İşte bu noktada modada sürdürülebilir üretim tekrar gündeme geliyor. Tekstil ve hazır giyim sektörünün petrolden sonra dünyamızı en çok kirleten sanayi olduğu yönündeki olumsuz algıyı değiştirmek için pandemi öncesinde çalışmalarımıza başladık ve 2020 yılını sürdürülebilirlik yılı ilan ettik. Bu dönemde sürdürülebilirlikle ilgili URGE projesi, Moda Devrimi Sergisi gibi birçok organizasyon ve proje yaptık. Birleşmiş Milletler destekli dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu olan Global Compact'a üye olan ilk İhracatçı Birliğiyiz. Bu sene 15.sini düzenlemeyi planladığımız; ancak pandeminin yayılmasının engellenmesi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldığımız EİB Moda Tasarım Yarışmamızın temasını da sürdürülebilirlik çerçevesinde oluşturduk" dedi.

İsveç'in bir moda markasının Avrupa Sürdürülebilirlik Müdürü Hülya Sevindik Özyiğit de, kaynakları optimum kullanıp atığı aza indirmeyi hedeflediklerini, bunun tekstil üretiminde tasarımla başlayan bir süreç olduğunu kaydetti.

İsveç Türkiye Ticaret ve Yatırım Ataşesi Edin Erkocevic ise İsveç olarak sürdürülebilir bir moda sanayi oluşturmak istediklerini, döngüsel üretime geçmeyi hedeflediklerini bunun için geri dönüşümün önemli olduğunun altını çizdi.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin öne çıkan kavramlar olduğunu vurgulayan Erkoçeviç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Moda endüstrisinin geleceğini garanti altına almanın yolu sürdürülebilirlikten geçiyor. İsveç ve Türk giyim ve tekstili çok uzun süredir birlikte çalışıyor. İsveç'te iş insanları Türk tekstil sanayinin güçlü olduğunu biliyor. Çok büyük fırsatlar olduğunu biliyoruz. İş birliğini daha da artırmak istiyoruz. B2B toplantıları hazırlamak istiyoruz. Türk tekstil ve hazır giyim sanayi ne kadar sürdürülebilir olursa İsveç ve Türk şirketleri arasında o kadar iş birliği olacaktır." - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Ekonomi
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı Ekonomi
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL Ekonomi
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek Ekonomi
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar Ekonomi
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Dilan Çiçek Deniz Nuri Bilge Ceylan
Spor Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Moda endüstrisinde sürdürülebilirliğin formülü geri dönüşümü arttırmaktan geçiyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 15:47:04. #1.15#
title