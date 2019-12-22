Moda dünyasında engelleri yıkmaya çalışan manken Mama Cax otuz yaşında hayata veda etti

22.12.2019 01:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 01:04

Moda dünyasındaki kalıpları yıkan duruşuyla tanınan Haitili-Amerikalı manken Mama Cax yakalandığı bir hastalığa yenik düşerek otuz yaşında hayatını kaybetti. Asıl adı Cacsmy Brutus olan ancak moda dünyasında Mama Cax adıyla anılan model, moda dünyasının daha kapsayıcı olması için verdiği mücadele ile biliniyor.



Cax en son Eylül ayında bir iç çamaşırı defilesinde görev almıştı. İç çamaşırı firmasının sahibi olan Amerikalı şarkıcı Rihanna, Mama Cax'ın ölümü üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir kraliçe. Bir güç. Gücünü SavageXFenty podyumuna taşıyarak dünya çağında birçok kişiye ilham olan güzelliğin güç merkezi. Güç içinde uyu kardeşim" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle