Moda dünyasına koronavirüs etkisi: Evden moda çekimleri başladı

Ülke ekonomilerini de gündelik hayatı da derinden sarsan koronovirüs moda dünyasında alışkanlıkları değiştirdi.

Ülke ekonomilerini de gündelik hayatı da derinden sarsan koronovirüs moda dünyasında alışkanlıkları değiştirdi. Daha çok stüdyolarda yapılan moda çekimleri artık evlerde yapılmaya başlandı. Morhipo da yeni sezon ürünleri için Influencer'lar da evde kamera karşısına geçti.

Çin'in Hubei eyaletinin 11 milyon nüfuslu Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs gündelik hayat kadar dünyayı etkilemeye devam ederken büyük küçük ölçekli işletmeler salgının yayılmaması adına evden çalışma düzenine geçti. Moda dünyasında da salgın nedeniyle yeni sezon çekimleri de evden yapılmaya başlandı.

ÇEKİMLERE EVLERİNDEN KATILDILAR

Pandemi döneminde hem toplum hem de çalışanlarının sağlığı için sorumluluk sahibi adımlar attığını hatırlatan modanın e-ticaretteki adreslerinden Morhipo'da İlkbahar-Yaz 2020 sezonu çekimlerini işbirliği yaptığı sosyal medya fenomenleriyle evden çıkmadan gerçekleştirdi. Güliz Uzer, Ege Akdeniz, Gizem Barlak ve Ceren Coşar özel markaların çekimlerine evlerinden destek oldular. Influencer'ların evlerinde kendileri tarafından gerçekleştirilen çekimler sonucunda 'NGSTYLE ve Loves You'nun yeni sezon ürünleri müşterilerle buluştu.Influencer'lar Morhipo.com ürünleriyle kendi ürettikleri içerikleri web sitesine taşıdı.

Projede yer alan influencer Güliz Uzer Gür evde özenli giyinmenin kendisi için önemini şu sözlerle aktardı: "Karantina sürecimde modumu yükseltmenin en iyi yolunun, kendimi iyi hissettiren kombinler yapmak olduğunu fark ettim. Sağlıkla uyandığım her yeni güne, enerjimi yükselten elbiselerimle hazırım"

- İstanbul

Kaynak: DHA