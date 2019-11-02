Moda Dünyası Denizli'de buluştu

02.11.2019 14:16

DENİB (Denizli İhracatçılar Birliği) tarafından düzenlenen 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması altı ay süren uzun maratonun ardından Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli Final Gecesi ve Ödül Töreniyle tamamlandı. Kreatif direktörlüğünü Uğurkan Erez'in üstlendiği ve moda dünyasının önde gelen isimlerinin jüri koltuğunda yer aldığı yarışma göz alıcı koreografi şovuna ve yaratıcı tasarımlara sahne oldu.

Kârlı ürünlerle Türkiye'nin ihracatını ileri taşıyacağız

Final Gecesinde sahneye çıkan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi: "Türkiye'ye ihracat anlamında çok daha fazlasını katabileceğimizi düşündüğümüz için 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışmasını düzenliyoruz. Daha fazla kârlı ürünler üretip ülkemizi ileri hedeflere ulaştırmak istiyoruz. Bu sene yarışmamıza 210 tasarımcı başvurdu. Daha önceki yıllarda dereceye giren altı finalistten dördü yurt dışında eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye döndü. Şu an ülkemizin ihracatı için çalışmayı sürdürüyorlar. Diğer ikisiyse eğitimine devam ediyor.

Bu yılki yarışmamızın birincisini de yurt dışına eğitime göndereceğiz. Ayrıca sponsorlarımızın desteğiyle 10 finalistimize dil eğitimi vereceğiz. Gençleri bu işe yönlendirip katma değerli ürünler üretip ihracatımızı arttırmak istiyoruz."

Yarışmacılar yarışacak ama sektör kazanacak

Tasarımın önemine değinen TİM Başkanı İsmail Gülle ise, "İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığımızla tasarım kültürünün bütün sektörlere yayılması adına yürekten destek veriyoruz. Pek çok ülke tasarıma önemli yatırımlar yapıyor. Biz de İstanbul'u ve Türkiye'yi bir tasarım merkezi yapmaya çalışıyoruz. İngiltere, İtalya, Japonya, ABD gibi ülkeler bunu başardı. Biz yaptığımız işe aklı, fikri ve hayali mutlaka katmak zorundayız. Bu kadar övündüğümüz gençliğimizin yaratıcılıklarıyla çok büyük işler yapmalıyız. Tasarıma, inovasyona ve AR-GE çalışmalarına maddi ve manevi destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülke zenginleşecekse, kalkınacaksa ve büyüyecekse birincisi ihracatla ikincisi ise tasarımla olacaktır" dedi.

Denizli'nin giyim sektörüne yaptığı katkı hakkında ise İsmail Gülle şunları söyledi: "Denizli'nin bu tasarım kültürünü ne kadar önemsediğini çok iyi biliyorum. Çünkü ihracatı nereden nereye getirdiğini özellikle ABD'deki başarılarını biliyoruz. Bugün burada yarışmacılar yarışacak ama sektör kazanacak. Sektör genç tasarımcılara sahip çıkacak, inanacak ve onlarla birlikte yürüyecekler. İnşallah bu yarışmalar devam eder ve sektörümüze, ürünlerimize ve Türkiye'ye değer katar."

Moda dünyasının önemli isimleri jüri oldu

Denizli Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde Uğurkan Erez'in eşsiz koreografine sahne olan gecede finale kalan tasarımları moda dünyasının öne çıkan isimleri değerlendirdi. DENİB Tasarım Komitesi Başkanı Mukaddes Başkaya, Komite Üyesi Pelin Şensöz ile Denizli'nin Hamam markasıyla tanınan Eke Tekstil AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Eke, moda dünyasından Yıldırım Mayruk, Gülşah Saraçoğlu, Ertan Kayıtken, Ezra-Tuba Çetin ve sektörlerinde söz sahibi konuklar Sedef Orman, Özge Zeki, Sibel Arna, Merve Ünal Çotuk, Seda Lafçı jüri üyeleri arasında yer aldı.

Ünlü mankenler podyumda

Bu yıl 'Doğaya Dokunuş' temasıyla düzenlenen yarışmanın finalinde 10 finalistin hazırladığı kıyafetler moda dünyasının önde gelen mankenleri tarafından Uğurkan Erez'in koreografisinde podyumda sergilendi.

Para ödülünün yanı sıra yurt dışı eğitim bursu imkânı

'Ev Giyimi' ve 'Plaj Giyimi' olmak üzere iki kategoride değerlendirmeye tabi tutulan tasarımlar arasından derece giren isimler belli oldu. Genç tasarımcıları sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışmasında 37 bin 500 TL'si para ödülü olmak üzere 4 ödül verildi. Birincilik ödülü 15 bin TL, ikincilik ödülü 10 bin TL, üçüncülük ödülü 7 bin 500 TL, jüri özel ödülü ise 5 bin TL oldu. Ayrıca dereceye giren ilk üç tasarımcı, patent tescil imkânı, online İngilizce eğitimi, staj imkânı ve yurt dışı tasarım eğitimi bursu kazandı.

Ev ve Plaj Giyimi Kategorilerinde dereceye giren isimler:

Fısıltı isimli koleksiyonuyla Ayşe Sara Arslan

Hiera isimli koleksiyonuyla Gizem Nur Bağ

Rainbow Eucalyptus isimli koleksiyonuyla Mihriban Bertan

Jüri Özel Ödülü'nün sahibi ise Yeniden isimli koleksiyonuyla Hilal Karakaş oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı destekleriyle Denizli İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışmasıyla Türkiye genelinde ev ve plaj giyimi sektörünün ihracatını arttırmak, ev ve plaj giyimi sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesini teşvik etmek, sektördeki motivasyon, iş birliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak ve ihracatçı firmaların rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler