Moda defilesinden elde edilen gelir çocuklara bağışlanacak

İZMİR (DHA) - Yeni tasarımlarını İzmir Kürkçü Dükkanı'ndaki defilede sergileyeceğini belirten Modacı Yeliz Cengiz, "Konuklarımızın 1920"lerin New York'unu yansıtan kıyafetlerle katılacağı defile ile bir iyilik hareketi başlatacağız. Defileden elde edilecek geliri, eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliği için çalışan Hayalime Ortak Ol Derneği'ne bağışlayacağım. Bu iyilik hareketiyle çocukların ve gençlerin hayallerinin gerçekleşmesini destekleyeceğim" dedi.

Modada en yeni koleksiyonlar gelecek trendlerini belirlerken, aynı zamanda farklı hayalleri de gerçeğe dönüştürüyor. Modacı Yeliz Cengiz, yeni koleksiyonunu moda dünyasına tanıtırken, dezavantajlı grupta yer alan çocuk ve gençlerin hayallerine de ortak olacak. İzmirli modacı, farklı beğenilere hitap eden parçalardan oluşan koleksiyonunu, İzmir'in etkinlik ve lezzet duraklarından Kürkçü Dükkanı'nda, 17 Ocak 2022 tarihinde düzenlenecek defileyle tanıtacak.

YENİ İYİLİK HAREKETLERİNE İLHAM OLACAK

Koreografisini Akif Örük'ün üstlendiği defile, çocukların hayallerine dokunan özel bir organizasyona ev sahipliği yapacak. İmzasını taşıyan özel tasarımlarla modaya farklı bir yaklaşım kazandıran Modacı Yeliz Cengiz, "Farklı zaman dilimlerinde hazırladığım tasarımlarımı hem defilenin bilet gelirleri hem de defile sırasında düzenleyeceğimiz müzayede aracılığıyla bir iyilik hareketine dönüştüreceğiz. Tasarımların satışından elde edilen gelirle çocuk ve gençlerin eğitim burslarını destekleyerek yeni iyilik hareketlerine ilham olacağıma inanıyorum" dedi.

2017'den bu yana çocuk ve gençlerin eğitim, spor ve sanatta eşit fırsatlara sahip olabilmelerine yönelik faaliyetler yürüttüklerini belirten Hayalime Ortak Ol Derneği'nin Genel Sekreteri Pınar Yılmaz, "Bu anlamlı etkinlikte bizlerle bir araya gelerek gelecek nesillerin hayata daha güçlü başlamasına katkı sağladığı için Yeliz Cengiz'e gönülden teşekkür ediyoruz. Destekleriyle iyilik hareketimiz daha fazla çocuk ve gence ulaşabilecek" dedi.

HAYALİME ORTAK OL DERNEĞİ İLE İYİLİK HAREKETİ BAŞLATTI

Daha önce düzenlediği defileler aracılığıyla farklı sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını söyleyen Modacı, "Moda sektörünün bir aktörü olarak faaliyetlerimi ticari faydanın ötesinde sosyal sorumluluk bilinciyle yürütüyorum. Eğitimde fırsat eşitliğini savunan bir modacı olarak Hayalime Ortak Ol Derneği ile kesişen yollarımız, bir iyilik hareketinin de başlangıcı oldu. Yıllardır sergilenmeyi bekleyen özel tasarımlarımla, eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalar yürüten Hayalime Ortak Ol Derneği'nin öncülüğünde daha fazla çocuğun ve gencin hayaline dokunacağız" diye konuştu.

AMERİKAN RÜYASI KONSEPTİ

Defile hakkında bilgi veren Modacı Yeliz Cengiz, "Konuklarımız, The Great Gatsby filmindeki gibi 1920'lerin New York'unun gece hayatını yansıtan kıyafetlerle defilemize katılacak. Amerikan rüyasını, dönemin şıklık yarışını yansıtan görsel bir şölen yaratacağız" dedi.