Moda'da sokağa idrar yapma kavgasında ifadeler ortaya çıktı

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY Moda'da sokağa idrarını yaparken kendisini uyaran Okan Duman isimli müzisyeni darp ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüphelilerden Aras K. kimsenin görmeyeceği bir köşeye tuvaletini yaptığı sırada Okan Duman'ın hiçbir şey demeden kendisini darp ettiğini iddia etti. İki taraf da ifadelerinde birbirinden şikayetçi oldu.

Kadıköy Moda'da iddiaya göre, 14 Aralık'ta dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne idrarını yaptı. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden müzisyen Okan Duman tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen kişi ve arkadaşları Okan Duman'a saldırdı. Kavgada Duman'ın eşi de darbe aldı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, emniyetteki işlemlerinin ardından karakoldan ayrıldı. Ancak savcının sokağa idrarını yaptığı öne sürülen kişi ve arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.

"SİNİRLENEREK ŞAHSA BİRKAÇ YUMRUK ATTIM"

Şikayetçi Okan Duman, 14 Aralık gece 01.00 sıralarında Moda Caddesi'nde yürüdüğünü, şüphelilerden Aras K.'nin yola işediğini gördüğünü ve şüphelinin kendisi ile eşine cinsel organını gösterdiğini iddia etti. Duman, şahsın kendisine diklendiğini iddia ederek "Sinirlenerek şahsa birkaç kez yumruk attım. Daha sonra bu şahıs ve arkadaşları bana saldırdılar. Mete İ. isimli şahıs beni öldürmekle tehdit etti. Ben olaydan sonra çantamdaki eşyalarımın yere saçıldığını fark ettim ve yaptığım kontrollerde cüzdanımın içerisindeki 200 lira param yoktu. Kimin aldığını görmedim, bu şahıslardan birinin aldığını düşünüyorum" diyerek şüphelilerden şikayetçi oldu.

"AYIRMAK İÇİN YUMRUK ATTIM"

OLAY NEDENİYLE PİŞMAN OLDUĞUNU KAYDETTİ

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI ŞEKLİNDEKİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheliler Aras K. ve Mete İ.'nin sevk edildiği suç maddesinden yurtdışına çıkmamak ve imza atmak şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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