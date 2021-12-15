MODA'DA SOKAĞA İDRAR YAPMA KAVGASI: YAŞANANLARI ANLATTI

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Ramazan EĞRİ- İSTANBUL DHA - KADIKÖY Moda'da sokağa idrarını yapan kişiyi uyardığı için dövülen Okan Duman, yaşadıklarını anlattı.

Kadıköy Moda'da iddiaya göre, önceki gün dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne idrarını yaptı. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden müzisyen Okan Duman tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen kişi ve arkadaşları Okan Duman'a saldırdı. Kavgada Duman'ın eşi de darbe aldı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki taraf da ayrıldı. Ancak savcının sokağa idrarını yaptığı öne sürülen kişi ve arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.

OKAN DUMAN O GECE YAŞANANLARI ANLATTI

AYHAN SİCİMOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Arkadaşının yaralandığını kaydeden Ayhan Sicimoğlu, "Arkadaşım yaşıyor ama kafa göz kulak kaburga darmadağın. Polis hemen yetişip ikisini ters kelepçe alıyor ama diğer ikisi kaçıyor. Nöbetçi savcı başından savıyor zaten adı üstünde 'Savcı', yanı tutuksuz serbest. Bugün avukatlarım ile Kadıköy iskele karakoluna gittim. Daha evvel aradığım amirler, Komiser Bey ve polisler çok kibar ve yardımcı idiler, buradan hakikaten tebrik ediyorum. Diğer iki kuduz elbet yakalanacak ve kendini erkek sanan 4 kişi karısının yanında nasıl tek bir adam öldüresiye dövülür hesabı sorulacak, dava savcısından rica ediyorum. Haydi adalet ben hala buradayım de…" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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