MODA'DA SOKAĞA İDRAR YAPMA KAVGASI: 2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY Moda'da sokağa idrarını yapan kişiyi uyardığı için Okan Duman isimli müzisyeni darp ettiği iddia edilen 2 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy Moda'da iddiaya göre, önceki gün dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne idrarını yaptı. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden müzisyen Okan Duman tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen kişi ve arkadaşları Okan Duman'a saldırdı. Kavgada Duman'ın eşi de darbe aldı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki taraf da ayrıldı. Ancak savcının sokağa idrarını yaptığı öne sürülen kişi ve arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI ŞEKLİNDEKİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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