MOBSAD rotasını ABD'ye çevirdi…

01.11.2019 14:01

ABD "1974 Ticaret Kanununun 301. bölümüne dayandırdığı ve başta havacılık sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerde Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelik ek vergi uygulamasıyla gündemde. 18 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren ve birçok farklı sektörü ilgilendiren ek gümrük vergisi, Avrupa'nın ABD'deki elini zayıflatacak. Bu durumun Türkiye'ye ABD pazarında daha aktif rol oynaması için önemli bir zemin hazırladığını ifade eden MOBSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gürcan, dernek olarak ABD pazarını hedef aldıklarını söyledi.

ABD VE AB ÜLKELERİ ARASINDA TİCARET SAVAŞI BAŞLADI

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Gürcan; "Söz konusu ülkelerden ithal edilen yaklaşık 160 farklı ürün grubuna yönelik %10-%25 oranında değişen ilave vergi uygulamasını, ABD ve AB ülkeleri arasında bir ticaret savaşının başladığı yönünde yorumlamak mümkündür. Rakamlar gösteriyor ki, ABD ve AB ülkeleri arasında milyarca Euro değerinde ticaret ilişkisi söz konusu. Bu durum AB üyesi ülkelerin, ABD pazarındaki rekabet gücünü azaltacaktır.

AVRUPA'YA GELEN EK VERGİLER TÜRKİYE'YE REKABET AVANTAJI KAZANDIRACAK

Amerika'nın AB ülkelerine uygulayacağı ek vergilerin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren MOBSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gürcan; "ABD ve AB ülkeleri arasındaki ticari ilişkiler o kadar büyük ve karmaşık ki atılan bu adım, dengeleri tamamen değiştirebilir. AB, her ne kadar ABD'nin hamlesine karşılık ekonomisini koruyacak adımlar atsa da aralarındaki ticari ilişkiler sebebiyle zor duruma düşeceği aşikar. Bu durum ise başka açılardan ülkemiz için önemli avantajlar sağlıyor. Çünkü AB ülkelerinin ABD pazarında etkinliği azalacak ve mevcut koşullar Türkiye'ye rekabet avantajı kazandıracak. Küresel alanda rekabet koşullarının ağır ve zorlu olduğunu düşündüğümüzde birçok sektörün ABD pazarında büyümesi için önünün açıldığını söyleyebiliriz" dedi.

MOBSAD, ABD'Yİ HEDEF PAZAR İLAN ETTİ

Mobilya sektörünün dinamik yapısı, diğer sektörlerle doğrudan ve dolaylı olan bağı sayesinde ülke ekonomisi için en önemli itici güçlerden biri olduğunu vurgulayan MOBSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gürcan, bu gücün en önemli kaynaklarından birinin de ihracat kanalı olduğunu vurguluyor. Özellikle de son zamanlarda yeni ve alternatif pazarlarda yaşanan gelişmelerin sektöre olumlu yansıdığını söyleyen Gürcan; "ABD biz mobilyacılar için çok önemli bir pazar. Türk ihracatçısı, Ocak-Nisan 2018'de ABD'ye 36 milyon 600 bin dolarlık mobilya sattı. Bu rakam 2019'un aynı döneminde yüzde 44 artarak 52 milyon 905 bin dolara yükseldi. Dolayısıyla ABD ve AB ülkeleri arasında yaşanan ticari krizin kazananı biz olabiliriz. Şu an için uygulanacak olan ek vergilerde mobilyalar yer almasa da vergi kapsamının genişletileceği ve mobilyanın da bu kapsam içinde olacağı düşünülüyor. Bunun gerçekleşmesi halinde ABD pazarında daha etkin olmamız için güzel bir fırsat doğacak. Biz MOBSAD olarak şimdiden gelişmelere göre büyük yatırımlar için hazırız" dedi.

Kaynak: Bültenler