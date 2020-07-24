MOBİSAD Malatya Temsilciliğine Harun Günay atandı
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MOBİSAD Malatya Temsilciliğine Harun Günay atandı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği Malatya İl Temsilciliğine Harun Günay getirildi.

MOBİSAD Malatya Temsilciliğine Harun Günay atandı
24.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:23

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği Malatya İl Temsilciliğine Harun Günay getirildi.

1998 yılında kurulan ve üyelerinin toplam iş hacmi itibarı ile Türkiye'nin en önemli 3 STK'sı arasında yer alan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD ), Türkiye genelinde yapılanmaya devam ediyor. Türkiye'nin GSM 3 operatörü ile aynı zamanda önemli markaların da içerisinde yer aldığı MOBİSAD, 81 ilde temsilcilikler atayarak operatör ve cep telefonu bayilerinin sorunlarını, taleplerini duyurmak ve çözüm bulmayı amaçlıyor. Bu kapsamda MOBİSAD'ın Malatya İl Temsilciliğine de ide İşadamı Harun Günay getirildi. HİMYAÇ-DER'in 2012 yılından itibaren Denetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Günay, MOBİSAD yönetimine kendisine bu görevi tevdi ettikleri için teşekkür ederek, sektörün sorunlarının çözümü noktasında genel merkezleri ile koordineli olarak çalışacaklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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