MOBİSAD il temsilcisinden mülk sahiplerine önemli destek çağrısı
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MOBİSAD il temsilcisinden mülk sahiplerine önemli destek çağrısı

MOBİSAD il temsilcisinden mülk sahiplerine önemli destek çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Erzurum İl Temsilcisi Fuat Koç ülke genelindeki mülk sahiplerini pandemiden olumsuz etkilenen küçük esnaflara destek çağrısında bulundu.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Erzurum İl Temsilcisi Fuat Koç ülke genelindeki mülk sahiplerini pandemiden olumsuz etkilenen küçük esnaflara destek çağrısında bulundu. Pandemi dünyada öngörülmesi mümkün olmayan ve bir seneyi aşkın süredir gerek dünyanın gerekse ülkemizin her alanda mücadele ettiği bir dönemi hayatımıza taşıdı.

MOBİSAD Erzurum İl Temsilcisi Fuat Koç pandemi döneminden etkilenen esnafların bu zor süreci atlatması adına mülk sahiplerini destek olmaya davet etti. MOBİSAD Erzurum İl Temsilcisi Fuat Koç, "Pandemi süreci ister istemez hayatımızın kısıtlanmasına ekonomik olarak da esnaflarımızın zor bir süreç yaşamasına sebep oldu. Bu dönemde mülk sahiplerine önemli bir görev düşüyor. Bu süreçte bir seneyi askın süredir ciddi kayıplar sebebiyle zor durumda olan esnaflarımızın yanında olmaları oldukça önemli. Mülk sahipleri, esnaflarımız bu süreçten çıkamazlarsa mülklerini kiraya verecek alternatifleri kalmayacağını unutmamalı. Ayrıca gelenek ve göreneklerimiz komşusu açken tok yatmamayı öğütler. Bu felsefeyle pandemi döneminde mümkün olduğu kadar birbirimize destek olmalıyız. Tüm bu bakış açıları ile mülk sahiplerini esnafa destek olmaya ve pandemi sürecinde kira indirimleri sonrasında da revizyon yönünde adım atmaya davet ediyoruz. Bu zorlu süreçten ancak hep birlikte çıkabiliriz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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