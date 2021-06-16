MOBİSAD Genel Kurulu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MOBİSAD Genel Kurulu

MOBİSAD Genel Kurulu
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kişilerin bilgileri dışında mobil hat aboneliğinden kaynaklı bayi sahiplerinin yaşadığı mağduriyetlere değinerek, "Biz Adalet Bakanlığı ile bu konuda ciddi istişarelerde bulunduk. Bunun çözümü noktasında taslaklarımızı oluşturduk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kişilerin bilgileri dışında mobil hat aboneliğinden kaynaklı bayi sahiplerinin yaşadığı mağduriyetlere değinerek, "Biz Adalet Bakanlığı ile bu konuda ciddi istişarelerde bulunduk. Bunun çözümü noktasında taslaklarımızı oluşturduk. Önümüzdeki süreçte Meclis'in takvimine göre bunun yasalaşmasını bekliyoruz." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Genel Kurul toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde elektronik haberleşme ve posta sektörünün, insanlar için hayati önem taşıdığını anlattı.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatı kolaylaştırırken, ekonomik ve sosyal hayatta sadece bireyler için değil, kurumlar ve devletler için de önemli fırsatları beraberinde getirdiğini vurgulayan Sayan, bugün, e-devlet uygulamalarından finans ve bankacılık uygulamalarına, elektronik ticaretten dijital medyaya, giyilebilir teknolojilerden robotik sistemlere, sosyal medyadan sanal gerçekliğe kadar hemen her alanda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığına işaret etti.

Sayan, sayısal dönüşüme giden bu yolda en önemli hızlandırıcılardan birinin de mobil teknolojilerde son yıllarda yaşanan gelişmeler olduğuna dikkati çekerek, mobil iletişimde kaydedilen bu gelişme ve başarının, aslında bir takım oyunu olduğunu, MOBİSAD'ın elektronik haberleşme ve bilgi teknolojileri sektöründe çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

"Kişilerin bilgileri dışında mobil hatlara abonelikleriyle" alakalı bayi sahiplerinin yaşadığı sıkıntılara değinen Sayan, "Biz Adalet Bakanlığı ile bu konuda ciddi istişarelerde bulunduk. Bunun çözümü noktasında taslaklarımızı oluşturduk. Önümüzdeki süreçte Meclis'in takvimine göre bunun yasalaşmasını bekliyoruz. Bu süreci hep birlikte takip edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Bülent Turan Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Enis Arıkan Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cristiano Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MOBİSAD Genel Kurulu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 16:16:13. #1.16#

title